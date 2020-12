Sluga: V stranki SMC ni razkola

Kot je v izjavi spomnila Sluga, so liberalna stranka in imajo vedno različna mnenja o posameznih vsebinah, na koncu pa jih soočijo in zavzamejo stališče.

V DeSUS in poslanska skupina SMC so v torek navedli, da zahtevajo umik sklepa, s katerim je vlada sprejela informacijo Ukoma. Medtem pa je prvak SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek na Twitterju zapisal, da ima vlada kot ustanoviteljica in družbenica pravico zahtevati podatke o finančnem poslovanju agencij. V sredo pa k temu dodal še, da je dejstvo tudi, da je "lastnik zlorabil te zadeve za zadeve, ki niso pomembne, in prišli smo do tega, da imamo zastrupljeno okolje. Tako, kot je, ne more biti,"je navedel.

V petek bo o vladnih potezah glede financiranja STA na zahtevo štirih opozicijskih strank razpravljal parlamentarni odbor za kulturo. Če bodo sklepi skladni s stališči SMC, jih utegnejo po pričakovanjih podpreti. Prav tako DeSUS. Koalicija naj bi se sicer pred sejo odbora o tem usklajevala.