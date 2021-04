Vsak osmi mladostnik zaradi poslušanja glasbe tvega trajne poškodbe sluha

Hrup iz okolja ni le moteč, je tudi škodljiv, ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o okoljskem hrupu, ki ga obeležujemo zadnjo sredo v aprilu, opozarjajo v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza). "Okoljski hrup najpogosteje povzroča vznemirjenost in motnje spanja, dolgotrajna izpostavljenost hrupu v bivalnem okolju pa predstavlja nevarnost za pojav srčno-žilnih bolezni," so izpostavili.

Medtem ko izpostavljenost hrupu škoduje ljudem vseh starosti, so raziskave pokazale, da so mladi tej nevarnosti še bolj izpostavljeni. Svetovna zdravstvena organizacija namreč ocenjuje, da kar 1,1 milijarda mladih, starih od 12 do 35 let, tvega izgubo sluha zaradi poslušanja glasbe med rekreacijo. "V Sloveniji približno 12 odstotkov mladostnikov glasbo prek slušalk prenosnih predvajalnikov glasbe posluša tako pogosto in glasno, da je pri njih pričakovati pojav trajnih poškodb sluha," je opozorila Darja Magnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa pri Zbornici – Zvezi.

Poudarila je tudi pomen pravilne zaščite sluha v delovnih okoljih, kjer je izpostavljenost hrupu večja. "Pri obvladovanju bolezni, povezanih z izgubo sluha zaradi izpostavljenosti hrupu, je treba tako delavce kot delodajalce izobraziti, da uporabljajo ustrezno zaščito sluha na delovnih mestih, kjer je to potrebno. Veliko lažje je preprečevati in opozarjati tako delavce kot delodajalce, da se skladno z zakonodajo držijo navodil, kot kasneje zdraviti bolezni," je še dodala.

466 milijonov ljudi po svetu živi z zmerno do hudo izgubo sluha, hrup pa je eden glavnih vzrokov za to, ugotavlja ameriški Center za sluh in komunikacijo.