Služba tajnega agenta: več kot tisoč prijavljenih za devet delovnih mest

Čeprav delo v obveščevalni službi ni ravno tako, kot ga prikazujejo hollywoodski filmi, je bilo zanimanja za tega v Sloveniji ogromno. Letos je namreč Sova prvič v zgodovini svojega obstoja objavila javni razpis, v katerem je iskala nove sodelavce."Iz razlogov, ker, seveda, pojavljajo se nove, kompleksne grožnje, mi pa smo v zadnjih letih samo izgubljali kader ..."pravi direktor Rajko Kozmelj.

Na razpis se je prijavilo okrog tisoč ljudi. Agencija mora zdaj vse pregledati, tiste, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, pa bodo povabili na pisni preizkus."Iskali smo tako mlade, ki bodo začeli na novo in prinesli zdrav, medgeneracijski konflikt, na nekaterih mestih pa rabimo bolj izkušene strokovnjake," še pravi Kozmelj.

Od tisočih bodo izbrali le devet takih, ki se bodo lahko zaposlili v obveščevalni službi. Kriteriji za opravljanje take službe so sicer visoki, pravi nekdanji direktor SoveAndrej Rupnik: "Če dela ta človek na terenu kot terenski obveščevalec, mora biti sposoben igrati vlogo, ker mora pogosto delovati pod krinko, se pretvarjati, da je nekaj drugega, kot je v resnici, ampak mora biti tudi sposoben to na neki točki potem odklopiti."