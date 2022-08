Služba za digitalno preobrazbo za takojšnjo ustavitev izobraževanj

V Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo ugotavljajo, da v zvezi z izvajanjem pogodb, ki jih je Slovenski regionalno razvojni sklad sklenil z izbranimi izvajalci na podlagi Javnega razpisa prihaja do številnih nepravilnosti, na kar so Sklad v zvezi z izvajalcem Smart Naris tudi že večkrat opozorili. Od Sklada zdaj zahtevajo takojšnjo začasno ustavitev vseh aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj.

icon-expand Digitalni boni FOTO: Adobe Stock

V dneh po opravljenem izboru izvajalcev so v Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo zaznali številne nepravilnosti izvajalca Smart Naris; od predhodnega zbiranja prijav do spreminjanja časovnih terminov, lokacij in nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih (povrnitev stroškov izobraževanja v primeru neudeležbe). Zato se, kot pravijo v Službi za digitalno preobrazbo, pojavlja dvom v pravilnost celotnega izbirnega postopka za dodelitev sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022, ter dvom, ali morebiti prihaja do nepravilnosti pri izvajanju pogodb tudi pri drugih izvajalcih izobraževanj.

Da bi pravočasno raziskali vse relevantne okoliščine v zvezi z izborom vseh izvajalcev in izvajanjem že sklenjenih pogodb z vsemi izvajalci, je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh danes od Slovenskega regionalno razvojnega sklada zahtevala, da na vse izvajalce izobraževanj, s katerimi je sklenil pogodbe na osnovi Javnega razpisa, naslovi poziv za takojšnjo začasno ustavitev vseh nadaljnjih aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj, in sicer do razjasnitve pravnega in dejanskega stanja glede morebitnih nepravilnosti pri izboru izvajalcev oziroma nepravilnosti pri izvajanju že sklenjenih pogodb s strani izvajalcev. V pozivu ministrica zahteva, da se izobraževanj do nadaljnjega ne izvaja. Hkrati od Sklada zahteva tudi, da nemudoma ponovno preveri pravilnost opravljenega izbora izvajalcev ter pri vseh izvajalcih, s katerimi je sklenil pogodbe, izvede nadzor, ali izvajalci pogodbe izvajajo v skladu z določili razpisa, razpisne dokumentacije in sklenjenih pogodb. Končno poročilo o morebitnih nepravilnostih morajo posredovati najkasneje do prihodnjega petka, 2. septembra 2022.