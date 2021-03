Službena vozila uporabljalo 185 zaposlenih v vladnih službah

Največ službenih avtomobilov, ki se lahko uporabljajo tudi za zasebne namene, so imeli uslužbenci in funkcionarji ministrstva za obrambo (56) in ministrstva za notranje zadeve (44). Sledijo jim uslužbenci in funkcionarji ministrstva za okolje in prostor (11), ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (12), ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (12), ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (10) ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (10 uslužbencev).

V vladnih službah in preostalih ministrstvih ter organih v njihovi sestavi so bile številke nižje ali pa službeni avtomobili za zasebne namene niso bili dodeljeni, je razvidno iz odgovora vlade na poslansko vprašanje o bonitetah uslužbencev in funkcionarjev, ki ga je zastavila Lidija Divjak Mirnik (LMŠ).

Na vladi ob tem pojasnjujejo, da zaposleni službena vozila praviloma uporabljajo za službene namene, hkrati pa jih lahko uporabljajo tudi za zasebne. Tudi zato ni mogoče opredeliti stroškov, ki z uporabo za zasebne namene nastanejo za državo, kar je med drugim tudi zanimalo poslanko. So pa skupni stroški uporabe omenjenih 185 službenih vozil v navedenem obdobju znašali nekaj manj kot 360.000 evrov. Navajajo še, da uporabniki službenih vozil pri dohodnini plačujejo boniteto, hkrati pa niso upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela.