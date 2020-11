Spinalna mišična atrofija: Učinkovito zdravljenje tudi v Sloveniji

Najbrž v Sloveniji ni posameznika, ki ne bi že slišal za Krisa Zudicha – za fantka je Slovenija stopila skupaj in v rekordnem času zbrala več kot tri milijone evrov za njegovo zdravljenje v ZDA. V Ameriki je Kris namreč prejel odmerek revolucionarnega, najdražjega zdravila na svetu, ki bi zaustavilo razvoj spinalne mišične atrofije (SMA). Zdravilo naj bi otroci prejeli do dopolnjenega drugega leta starosti, a njegova cena (približno 2,3 milijona evrov) večini staršev onemogoča dostop. A ni vse tako brezupno. Tudi v Sloveniji namreč zdravijo omenjeno bolezen, rezultati pa so spodbudni.

Spinalna mišična atrofija (SMA) spada med živčno-mišična obolenja. Zanjo sta značilna znižan mišični tonus (hipotonija) in mišična šibkost. Mišična šibkost je navadno bolj izražena v spodnjih kot zgornjih okončinah. Oseba s SMA nima gena (ali je ta mutiran), ki sicer proizvaja protein, ključen za preživetje in zdravje motoričnih nevronov. Zaradi pomankanja tega proteina se lahko živčne celice skrčijo, atrofirajo in nenazadnje odmrejo, kar se kaže v mišični šibkosti. Posledično lahko slabi okostje, pogoste pa so tudi deformacije hrbtenice.

Na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki v UKC Ljubljana trenutno zdravijo 35 otrok in 40 odraslih, je pojasnil izr. prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med., predstojnik omenjenega oddelka. Trenutno edino registrirano in dostopno zdravilo za zdravljenje SMA je sicer zdravilo nusinersen (Spinraza). "Je pa v EU že registrirana tudi genska nadomestna terapija (onasemnogene abeparvovec (Zolgensma)), za katero se intenzivno trudimo, da bi jo lahko omogočili tudi našim pacientom — enega pacienta, ki je bil primeren kandidat, smo že imeli in bi se najbrž lahko dogovorili, da bi bil zdravljen v Sloveniji, a se starši na koncu niso odločili za to obliko zdravljenja," je pojasnil in dodal, da je poleg tega po novem možnost zdravljenja tudi z zdravilom risdiplam (Evrysdi) po protokolu sočutne rabe. "Na začetku prihodnjega leta bomo tri paciente prevedli na to zdravilo."

Osredkar je pojasnil, da je učinek zdravila odvisen predvsem od tega, kako zgodaj se začne zdravljenje pacienta. "Prej ko začnemo, več lahko 'rešimo' pred boleznijo, ki sicer ves čas napreduje, kar pa bolezen 'vzame', tega ne moremo povrniti z nobenim zdravilom," je pojasnil. Pri hujših oblikah bolezen hitreje napreduje, zato je zgodnje zdravljenje še toliko pomembnejše. Osredkar je pojasnil, da se trudijo, da bi v Sloveniji uvedli tudi gensko presejanje novorojenčkov, saj študije kažejo, da zdravljenje asimptomatskih bolnikov, torej takih, pri katerih se prvi bolezenski znaki še niso pojavili, potencialno omogoči, da se zdravljen otrok povsem normalno razvija.

Danes triletna deklica Lea je ena tistih, ki je zdravilo prejela precej zgodaj, čeprav bi ga lahko tudi prej. Še preden je namreč upihnila prvo svečko na torti, je že prejela prvi odmerek zdravila Spinraza. Danes je Lea vesela deklica, ki na prvi pogled ne kaže svoje bolezni. A njena mama Simona Jerebičje pojasnila, da je že takoj po rojstvu opazila, da s hčerkico ni vse v redu. "Tresle so se ji rokice. Zdravniki so rekli, da bo to izzvenelo, da jih to ima veliko," je povedala. Pri osmih mesecih starosti so znaki postajali čedalje bolj očitni, saj je razvoj male Lee nazadoval. "Nehala se je kotaliti, nogic ni več uporabljala, glave skoraj ni več zmogla držati pokonci," je povedala mama male Lee.