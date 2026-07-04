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Slovenija

'Smatram, da sem nedolžen, zato ne bom odstopil'

Ljubljana, 04. 07. 2026 19.38 pred 43 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Nika Kunaver
Damijan Jaklin

"Smatram, da sem nedolžen, zato ne bom odstopil." Državni sekretar Damijan Jaklin, desna roka infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, se je končno odzval na očitke o korupciji, pranju denarja in podkupovanju.

Jaklin se brani vseh očitkov. Pravi, da vsebinskih komentarjev ne more dajati, ker ne pozna ne vsebine kazenske ovadbe ne podjetij, za katera kriminalisti pod vodstvom specializiranih tožilcev trdijo, da so bila slamnata, posli pa fiktivni.

Ob tem pa prizna, da je bil aprila lani zaslišan pri kriminalistih, kar po domače pomeni, da vsebino ovadbe vendarle pozna, saj so ga tam podrobno izprašali in mu pojasnili, česa je osumljen.

Za ovadbo krivi skesanca, nekdanjega moža soosumljene Jane Habjan, omenja tudi pokojnega župana Lendave in govori o bančnih garancijah pri gradnji vodovoda. A dejstvo je, da naj bi se domnevno pranje denarja in podkupovanje dogajala leta po izgradnji. Gotovino naj bi, kot izhaja iz dokumentacije, prejemal v začetku leta 2019.

Jaklin je na vprašanja odgovarjal za lokalno televizijo v Murski Soboti. Med drugim so ga vprašali, kako se je njegovo ime znašlo v Excelovi tabeli in kako lahko javnosti zagotovi, da se ni okoristil z več kot 60 tisoč evri. "Z vso kompetentnostjo in verodostojnostjo lahko povem, da s tem nimam nič."

Jaklin torej ne namerava odstopiti, za zdaj pa ne kaže, da bi ga Vrtovec nameraval razrešiti. 

Ob tem pa spomnimo, da je Jaklin že tarča ene kazenske ovadbe - v zadevi Dars. Tudi tam ga kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada sumijo zlorabe položaja. Po njihovih ugotovitvah naj bi priredil javni razpis za dobavo tovornih vozil v vrednosti skoraj 20 milijonov evrov.

Posel naj bi bil vnaprej namenjen izbranemu ponudniku, podjetju Riko Ribnica, kar smo razkrili jeseni leta 2023.

A očitno za Novo Slovenijo niti ti sumi korupcije niso dovolj za ukrepanje. Kljub javnim zavezam o ničelni toleranci do korupcije.

Preberi še Očitki o korupciji Jaklina: podkupovali naj bi ga tudi z Lego kockami
jaklin korupcija vrtovec nova slovenija

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KOMENTARJI9

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Zoky Spooky
04. 07. 2026 20.42
Čigava je Excelova tabela v katero naj bi nekdo vpisal podkupino ? hahaha
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0 0
mackon08
04. 07. 2026 20.42
On smatra, da ni kriv saj vsi lopovi smatrajo da so nedolžni.
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0 0
Zoky Spooky
04. 07. 2026 20.41
Med drugim so ga vprašali, kako se je njegovo ime znašlo v Excelovi tabeli.. In čigava je tabela ?
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+1
1 0
bronco60
04. 07. 2026 20.40
Ja, kdo je pa še " smatral ", da je kriv???
Odgovori
+1
1 0
Ne hodimnavolitve
04. 07. 2026 20.38
Jaklin, a bejž no. Srbska posla!
Odgovori
+3
3 0
marker1
04. 07. 2026 20.25
Te ovadbe so izmišljene.
Odgovori
-6
0 6
JazAliTi
04. 07. 2026 20.16
Torej ste si "ovadbo" preprosto izmislili in maltretirate nedolžnega človeka, češ da imate informacije proti njemu?
Odgovori
-2
0 2
JazAliTi
04. 07. 2026 20.18
Ker da uhajajo informacije iz policije do vas ste se izdali ko ste napisali citiram "Ob tem pa prizna, da je bil aprila lani zaslišan pri kriminalistih, kar po domače pomeni, da vsebino ovadbe vendarle pozna, saj so ga tam podrobno izprašali in mu pojasnili, česa je osumljen."
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-2
0 2
JApajaDAja
04. 07. 2026 20.09
"smatram" ali biti prepričan in zagotavljam in dokazal bom.......je razlika,a ne?
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+4
4 0
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