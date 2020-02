SMC, DeSUS in NSi prejele osnutek koalicijske pogodbe

Po poročanju Delaje SDS poslala osnutek koalicijske pogodbe strankam SMC, DeSUS in NSi. Ta naj bi bil zelo splošen, programski del naj bi vseboval prioritete, ki naj bi jih morebitna nova vlada reševala do konca svojega mandata.

Jutri se bo sicer pri predsedniku Borutu Pahorju začel drugi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin. Sestal se bo z vodji tistih poslanskih skupin, ki glede tega predsedniku v prvem krogu še niso podale dokončnega stališča, to so SDS, SMC, NSi, DeSUS in SAB. Odločitev o morebitnem novem kandidatu za premierja mora sicer sporočiti do 28. februarja.