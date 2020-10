SMC in DeSUS podprla opozicijo: nasprotujemo kakršnemu koli posegu v zasebna bivališča

"Da se bo vedelo, kdo želi omejiti gibanje in eno od temeljnih svoboščin – vstopanje v zasebne prostore (beri: tudi stanovanja). To zahtevata SDS in NSi," je na Twitterju zapisal Jani Möderndorfer . Pod objavo je pripel fotografijo predloga zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 in amandma k 13. členu, ki sta ga predlagali NSi in SDS.

Člani nekaterih poslanskih skupin so tudi na Twitterju opozarjali na 13. člen in amandma Nove Slovenije in SDS k zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19.

Kot so se na Twitterju odzvali v DeSUS, "amandmaja, ki govori o omejevanju ali prepovedi zbiranja ljudi na zasebnih krajih in prostorih, kadar ni mogoče z drugimi ukrepi preprečiti širjenja in prenosa nevarne nalezljive bolezni, nismo sopodpisali niti ga ne bomo podprli. V stranki DeSUS izrecno nasprotujemo kakršnemu koli posegu v zasebna bivališča posameznikov!"

Janja Slugaiz SMC je včeraj na seji prav tako izrazila močno nasprotovanje spornemu členu: "Pri 13. členu je Zakonodajno-pravna služba zelo natančno opozorila, da gre za potencialno ustavno sporno določbo. Govorim o zasebnih prostorih, za katere bi naj veljali ti ukrepi, in za zelo, bom rekla, nedefiniran in dikcijsko pomanjkljiv člen v tem predlogu. Ta amandma smo danes tudi počakali, ga temeljito proučili, povprašali tudi še dodatno Zakonodajno-pravno službo za njihovo stališče, obrnili smo se tudi na ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za javno upravo. In moramo reči, da smo mnenja, da dikcija tega člena še vedno ni ustrezna. Še enkrat opozarjam, gre za ustavno varovano kategorijo, pravico do zasebnosti. Za zdaj vstop v stanovanje ne more biti dovoljen kar vsakomur in kadar koli. Za zdaj je za to potrebna še sodna uredba."

Hojs: Policija ne bo vdirala v domove

Za odziv in pojasnilo glede predlaganega 13. člena in amandmaja k njemu smo se obrnili tako na SDS kot na NSi.

Iz NSi so nam odgovorili, da je vsebina, zdaj sicer črtanega amandmaja, usklajena z ministrstvom za notranje zadeve in tudi pravosodnim ministrstvom. Na vprašanje, zakaj so predlagali takšen člen in amandma, ki se mu je obetala ustavna presoja, so nam poslali zapisano obrazložitev: "Uporaba osebnih varovalnih sredstev, kot so zaščita oči, ustnega in nosnega predela so pri preprečevanju širjenja in prenosa določenih nevarnih nalezljivih bolezni učinkovita preventiva. Potrebna je jasna in bolj določna pravna podlaga za predpisovanje navedenega ukrepa (generalno klavzulo sicer vsebuje ZNB). Kadar z vsemi drugimi ukrepi iz ZNB ni mogoče ustaviti širjenja nevarne nalezljive bolezni in taka bolezen ogroža življenja okuženih oseb, ogroža vzdržnost zdravstvenega sistema in posledično delovanje drugih podsistemov, ki so ključni za delovanje države, lahko Vlada Republike Slovenije (kot ultima ratio) omeji zbiranje tudi na zasebnih krajih in v zasebnih prostorih za nujno potreben čas, dokler ne preneha neposredna nevarnost širjenja nevarne nalezljive bolezni. Z amandmajem se besedilo tudi notranje usklajuje (s preostalimi členi predloga zakona)."

Zaradi epidemije koronavirusa so sicer začeli po državi veljati številni novi ukrepi, za katere se opozicija boji, da niso povezani le z motivom zaustavitve širjenja novega koronavirusa. Med njimi so ukrepi, s katerimi vlada omejuje pravico gibanja državljanov na zasebnih krajih. Kot je sicer včeraj na novinarski konferenci pojasnil notranji ministerAleš Hojs, prepoved zbiranja velja povsod, ne le na javnih krajih, torej tudi za zasebna zbiranja. A policija ne bo vdirala v domove, je zatrdil. Se bo pa odzvala na poziv zdravstvenega inšpektorata, sosedov in podobno ..."Policija se lahko odzove na klice sosedov in preverja upoštevanje odloka tudi v domovih posameznikov."