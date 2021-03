Neuradno Počivalšek znova poskušal zamenjati vodjo poslanske skupine Janjo Sluga

Da so na poslanski skupini obravnavali "čisto običajne operativne zadeve, da se dogovorimo, kako izpeljati teden, ki je pred nami," pa je kasneje za novinarje dejal namestnik vodje poslanske skupine Gregor Perič. Na vprašanje, ali držijo informacije, da je v igri za naslednika vodje poslanske skupine SMC pa je odgovoril, da se "sliši marsikaj", a da o tem niso "ne danes ne pred tem odločali". Slugo še vedno podpira kot vodjo poslanske skupine, na vprašanje, ali je danes glasoval za njeno zamenjavo, pa je odgovoril:"Absolutno ne. To sploh ni bila tema dnevnega reda."

"Kot poslanska skupina smo bili v zadnjem času pod zelo velikimi pritiski, ki se tako ali drugače poznajo. Sem pa vesel, da veliko komuniciramo in potem poiščemo rešitve, ki so sprejemljive za vse."Dodal je, da o kakršnihkoli prestopih ne razmišlja, obenem pa priznal, da so v vladi, ki je"za liberalce zahtevna".