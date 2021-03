'SMC je s Počivalškom ujetnica Janeza Janše, brez njega pa ni niti to'

Od današnjega sestanka sveta stranke tako pričakuje, da se pogovorijo in zavzamejo stališča stranke SMC, ki so predvsem svobodni mediji in vladavina prava. " Kajti na tem področju se dogajajo največje kršitve."

Na vprašanje, kaj meni o tem, da ministri SMC ne hodijo v televizijske oddaje, ko jim to prepove Ukom Uroša Urbanije , je Šerganova odgovorila, da gre za poseganje v delo ministrov. " Lahko povem, da se v pretekli vladi Mira Cerarja, kjer sem sodelovala kot poslanka, to ni dogajalo."

Od ministrov SMC pričakujejo, da zagovarjajo svoja stališča, da se jih sliši in da jih pri tem podpira predsednik stranke. " Da je branik SMC-ja in naših stališč. To je obljubil takrat, ko smo se pogovarjali, ali gremo v koalicijo z SDS ali ne."

Lokalni odbor SMC Hrastnik je zato na vodstvo stranke naslovil pismo. " Menimo, da je SMC premalo slišan znotraj vladne koalicije, saj ne zagovarja svojih vsebinskih stališč. Da preveč podlega pritiskom koalicijskih partnerjev, predvsem SDS, da so ministri preveč podrejeni premierju, ki celo posega v njihove resorje in da je pritisk na ministre in poslance s strani premierja prevelik. Pravzaprav nam stranko poskuša voditi nekdo od zunaj ," je v oddaji 24UR ZVEČER povedala Vojka Šergan .

Maksuti in Balažic pravita, da SMC in DeSUS iščeta svoj prostor pod soncem.

'Položaj stranke SMC je paradoksalen'

Te pobude se zdaj začenjajo in bolj, kot se bomo približevali volitvam, vedno več bo nezadovoljstva tudi znotraj same poslanske skupine, pravi politični analitikAlem Maksuti."Je pa res, da je ta stranka nastala kot anti pot politiki SDS in Janezu Janše, sedaj je pa ključna hrbtenica te koalicije, brez katere ta vlada ne bi obstala. Tu je nek paradoksalen položaj – Počivalšek je edina in največja hipoteka te stranke, obenem pa tudi njeno največje breme. Kar pomeni, da so z njim ujetnica Janeza Janše, brez njega pa niso niti to. V tem kontekstu nimajo veliko izbire, mislim, da bo ta agonija z nekim notranjim zapenjanjem trajala še naprej in ne bo hitro konec te sage."

Da tako SMC kot DeSUS zdaj iščeta svoj prostor pod soncem, pa meni politični analitik Marko Balažic. "Člani SMC, s katerimi sem se pogovarjal, ta zadnja dejanja ocenjujejo kot nek spor med Počivalškom in vodjo poslanske skupine Janjo Sluga. Tudi argumenti o STA in tožilstvu so tisti, ki jih je Sluga zelo jasno artikulirala." Bistvenih sprememb po svetu stranke ne pričakuje. "Mislim, da se bodo te strasti na sestanku pomirile. Glede na to, da jim javnomnenjske raziskave ne napovedujejo kaj dobrega, morajo iskati svoj prostor."

Ne DeSUS in ne SMC v javnem mnenju nimata velikega političnega potenciala. "Že tako zradirano stranko so iz ene strani pripeljali na drugo, na naslednjih volitvah pa bodo morali iskati popolnoma nove volivce, kar je vedno tvegano," še pravi Maksuti.