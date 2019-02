SMC odgovarja Šarcu: Okoljski resor pripada nam

Vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič je ob tem spomnil na koalicijski sporazum, ki določa, da to ministrstvo pripada SMC. "Ta določba jasno kaže, kaj to pomeni, nenazadnje pa ministre imenujejo in razrešujejo poslanci," je dodal.

Golubović je zatrdil, da se na srečanju koalicije pred sejo vlade ni čutilo napetosti, o odstopu Lebna in zahtevi Šarca, da odide s položaja tudi direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko, niso razpravljali. Bi bil pa odhod Topolka že v prihodnjih dneh pošten, meni.

"Padel je tedanji državni sekretar. Bil je tam tudi minister, ki je po vsej verjetnosti bolj odgovoren, in nekateri ljudje niže. Zelo težko verjamem, da se je nekdo pri dveh ponudbah zmotil za 60.000 evrov, kar so naredili na direkciji," je povedal Golubović. Na vprašanje, ali bi po njegovem mnenju moral prevzeti objektivno odgovornost tudi predsednik SMC, nekdanji premier in sedanji zunanji minister Miro Cerar, pa je odgovoril z besedami, da tega ne more komentirati.

Han: Odšla sta operativna ministra z rezultati, za ostale bomo videli, kaj znajo

Vodja poslancev SD Matjaž Han meni,"da lahko zamenjamo kopico javnih uslužbencev na ministrstvu za infrastrukturo, ki so se v tem znašli". "A ti uslužbenci, ki delajo pošteno in vestno, so upoštevali neka navodila", je poudaril in dodal, da pa je to zdaj stvar policijske preiskave.