SMC pogojno podpira spremembe glede minimalne plače, ki jih predlaga Levica

Podpise k predlogu novele so prispevali tudi v poslanski skupini SMC, kjer pa so v današnji izjavi izpostavili, da jih moti način sprejemanja tega zakona. Menijo namreč, da gre za materijo, ki bi morala biti sprejeta in dogovorjena v okviru socialnega dialoga. "Ta tu manjka," je poudaril vodja poslanske skupine Igor Zorčič in dodal, da je problematičen tudi del vsebine. "Zakon namreč vsebuje formulo, ki socialni dialog izključuje tudi v prihodnje," je opozoril.

V SMC bodo po Zorčičevih besedah zakon podprli v delu, ki se tiče zvišanja minimalne plače za prihodnji dve leti. Predlog Levice sicer prinaša 4,5-odstotno zvišanje minimalne plače za prihodnje leto in prav tolikšno zvišanje za leto 2020. "Bomo si pa prizadevali, da bo zakon v tistem delu, ki nadalje določa dvig minimalne plače, spremenjen," je izpostavil Zorčič in dejal, da bodo predlog podprli, če bodo te spremembe dogovorjene.

Zorčiču se zdi prav, da vsebino zakona predstavijo v Levici, imajo pa v SMC pripombe predvsem na izločitev vseh dodatkov iz minimalne plače že s 1. januarjem 2019, na predlagano formulo za izračun in višino postopnega dviga.

"Pričakujemo, da se bo v prihodnje, ko bo katera izmed opozicijskih poslanskih skupin predlagala zakone, sploh če bo to Levica, vsebina teh zakonov uskladila v skladu s protokolom, ki je bil parafiran, pa ni bil nikoli sprejet," je še dejal Zorčič.