SMC predlaga, da bi državne tožilce v že začetih postopkih imenoval pravosodni minister

Predlog vladne novele zakona je primarno namenjen ureditvi pogojev za zaposlitev in socialno varnost evropskih in evropskih delegiranih tožilcev, ki bodo v okviru Evropskega javnega tožilstva zadolženi za nadzor nad porabo evropskih sredstev v Sloveniji. Ta bo v Evropsko javno tožilstvo prispevala dva delegirana tožilca, ki ju je državnotožilski svet že izbral, a se vlada kljub zamudi še ni seznanila s predlogoma in ju posredovala v potrditev evropskemu javnemu tožilcu.

V delu opozicije so danes izrazili prepričanje, da je predlagana novela namenjena temu, da vladi postopka ne bi bilo treba dokončati in da želi v ta namen zaostriti pogoje za izbor evropskih tožilcev in evropskih delegiranih tožilcev ter zaostrene pogoje uveljaviti za postopke, ki so že v teku.

Predlog novele namreč določa, da je potrebna stopnja znanja delovnega jezika (kar bo angleščina) za evropske in evropske delegirane tožilce raven C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira, medtem ko bi po prepričanju dela opozicije zadostovala nižja raven, to je raven B2.

"Sprememba, ki jo danes predlagate, je zato zgolj plod poskusa te vlade, da bi našla način, kako se znebiti dveh že izbranih kandidatov za evropskega delegiranega tožilca," je dejala Tina Heferle (LMŠ). Po njenih besedah se je sicer že izkazalo, da oba kandidata obvladata tudi stopnjo C1, zato se že napoveduje še ena novela, ki bi spremenila izbirni postopek izbire evropskega delegiranega tožilca. Možnost slednjega je sicer v ponedeljek v DZ napovedal tudi premierJanez Janša.