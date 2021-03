SMC predlaga zakon, ki bi podelil amnestijo mariborskim dijakom

redlagajo še, da se zneski glob, ki so že bile izdane in plačane, skupaj z vsemi stroški povrnejo.

V zakonu o ustavitvi določenih postopkov o prekrških, storjenih po zakonu o nalezljivih boleznih, in oprostitvi odgovornosti za prekršek v pravnomočno končanih postopkih poslanci predlagajo, naj se ustavijo prekrškovni postopki zaradi protestiranja proti dijakom, ki so prekršek storili 9. februarja. Predlagajo še, da se zneski glob, ki so že bile izdane in plačane, skupaj z vsemi stroški povrnejo, je povedal prvopodpisani Branislav Rajić. "To, da smo vložili ta zakon, izraža naše stališče, da sankcije ne morejo biti primerna dobrodošlica mladim v svet odraslih," je dejal. Poudaril je, da s tem ne izražajo nezaupanja v pravosodni sistem, ampak verjamejo, da je mogoče odgovornost spodbuditi ne samo s kaznimi, ampak tudi kako drugače.

"Vemo, da je breme težav, ki zaradi epidemije pesti mlajšo generacijo, veliko," je povedal. Po njegovih besedah ni potrebe, da se njihova stiska še naprej politizira. Njihov protest pa razumejo kot izraz aktivnega državljanstva.

Predlog zakona so podprli tudi pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, ministrica za izobraževanje Simona Kustec in predsednik stranke ter gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Levica bi amnestijo razširila na vse protestniške skupine

To problematiko so sicer poslanci na zahtevo Levice obravnavali tudi na sredini seji komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Na njej so opozorili na nepravilnosti v policijskih postopkih, na nelegitimnost policijskih postopkov pri obravnavi protestnikov in na protiustavnost prepovedi shodov, je povedal poslanec Primož Siter.