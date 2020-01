SMC v pogovorih z SDS? 'Predčasne volitve so mokre sanje premierja v odstopu'

Vprašanje, ali se bo zavzemal za to, da bi bil mandatar morebitne nove koalicije njihov predsednik Zdravko Počivalšek, pa po Zorčičevih ocenah namiguje na to, da jim je pomembno, na katerem položaju je kateri politik. "Nam je bolj pomembno to, kaj se bomo na koncu dogovorili. Če se bomo o tem, da lahko neke zakone izpeljemo skozi parlamentarni postopek, bomo v tako koalicijo šli, če se ne bomo ničesar dogovorili, pa je povsem vseeno, kje kdo sedi," je poudaril.

Glede sodelovanja s prvakom SDS Janezom Janšo pa je dejal, da nesodelovanja z njim ni imela SMC nikoli zapisanega v programu, so bili pa v soočenjih pred zadnjimi parlamentarni volitvami predsedniki strank o tem vprašani. Ali bo zdaj prišlo do takšnega sodelovanja, je po njegovih besedah prezgodaj govoriti. "Če pa se bo našla kritična masa strank, ki bo sprejela zadeve, ki so dobre za državljane, kar bi bilo bolje kot volitve, potem bo pač do tega prišlo," je dodal Zorčič.

'Predčasne volitve so mokre sanje premierja v odstopu'

Na vprašanje, ali torej v SMC z novim predsednikom do sodelovanja z Janšo nimajo takšnih zadržkov kot so jih imeli pod vodstvom Mira Cerarja, pa je odgovoril, da morajo na takšna vprašanja odgovoriti predvsem predsedniki strank. Po njegovih besedah pa se bomo v Sloveniji morali enkrat vprašati, "kaj je program strank na volitvah: ali je to nesodelovanje na določenih področjih, ali so neke pozicije, ali pa to, da skušamo nekaj dobrega storiti za državljane".