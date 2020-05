Zdravka Počivalška zapušča še en poslanec?

Gregor Židan ima na mizi odprto ponudbo Socialnih demokratov Dejana Židana.Mimogrede, nista v sorodu. Interes je po naših informacijah z obeh strani močan, dogovor naj bi bil blizu, a sklenjen še ni.

Ni skrivnost, da se je Gregor Židan ideološko bolje kot v aktualni desni koaliciji, počutil v času prejšnje leve oblasti. Še dodatno pa naj bi ga v tem prepičanju utrdili nedavni protesti in ošabne vladne reakcije.

Toda pozor, čeprav sta kot soseda v parlamentarni pisarni z Janijem Möderndorferjem delila številna politična prepričanja in tudi zadržke do sodelovanja SMC v Janševi vladi, pa je Gregor Židan nadomestni poslanec. In v državnem zboru sedi namesto ministra Zdravka Počivalška. In SMC bo na tej točki zagotovo tudi skušal konsolidirati svoje vrste.

Možen prestop Židana bi za vladajočo koalicijo pomenil, da bi ohranila najmanjšo možno večino - 46 glasov. A oblasti najverjetneje vseeno ne bi usodno zamajal, saj lahko vlada računa na precej zanesljivo podporo obeh poslancev manjšine in SNS, Janezu Janši pa bi se v tem primeru lahko ironično vrnile besede o vse dražjem ceniku SNS in nadkoalicijski stranki.

Gregorju Židanu kot nekdanjemu vrhunskemu nogometašu sicer kontroverzni prestopi niso tuji. Brcal je tako za Ljubljansko Olimpijo, kot večne rivale iz Maribora - in si tako tudi prislužil vzdevek najbolj priljubljen "žabar" v Mariboru.