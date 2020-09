'Ne moremo dovoliti posameznikom, da pripeljejo celotno populacijo na rob zdravstvenega tveganja'

Predlog omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno sofinancirane vrtce. Predlaga pa tudi optimizacijo postopka za ugotavljanje razlogov za opustitev cepljenja, s katerim bi razbremenili delo komisije za cepljenje, je dejal prvopodpisani pod predlog Branislav Rajić iz SMC. Namen predlagateljev je dvigniti stopnjo precepljenosti vsaj na stanje, ki omogoča kolektivno imunost in predstavlja 95 odstotkov.

Vlada po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Tine Bregant podpira prizadevanje za visoko precepljenost zaposlenih v javni zdravstveni mreži in socialno varstvenih zavodih, ima pa zadržek do prepovedi dela z bolniki oziroma varovanci za zaposlene v javni zdravstveni mreži in socialnovarstvenih ustanovah, ki niso popolno cepljeni. Takšna prepoved bi lahko imela neželene učinke glede na kadrovsko podhranjenost v zdravstvu in socialnem varstvu, sploh glede na širjenje okužb z novim koronavirusom, je dejala.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v tistih, kjer so predlagali novelo, poudarili pomen cepljenja. Ni mogoče dovoliti neosveščenim posameznikom, da z neodgovornim izogibanjem osnovnemu cepljenju svojih otrok pripeljejo celotno populacijo na rob zdravstvenega tveganja, je dejal Rajić. V zadnjih letih tudi v Sloveniji narašča število otrok, ki niso cepljeni ali so nepopolno cepljeni kljub temu, da so cepljenja proti nekaterim nalezljivim boleznim obvezna, je dejal Franc Rosec iz SDS. Branko Simonovič iz DeSUS pa je pozval k upoštevanjem strokovnih stališč, da s svojim ravnanjem ne bi po nepotrebnem ogrozili zdravja drugih.

Cepljenje sodi med največje uspehe v zgodovini medicine in je hkrati med največjimi upanji medicine v prihodnosti, so prepričani tudi v NSi. Prav tako obvezno cepljenje vseskozi podpirajo v SNS, poročanja o škodljivost cepljenja pa po njihovi oceni škodujejo razmeram v državi.

V LMŠ, kjer v obveznem cepljenju vidijo nacionalni interes, so pripravili dopolnilo, s katerim bi bilo cepljenje za zdravstvene delavce in delavce v javnih socialnovarstvenih zavodih obvezno, kot je predlog predvideval sprva, je povedal Jani Möderndorfer.

Medtem pa v SD za dosego ciljev predlagateljev vidijo drugačno pot, je dejal Dejan Židan. S prisilo se bo namreč po njegovem mnenju vzbudil odpor pri ljudeh, zato bi v SD raje gradili na obveščanju in zaupanju. Podobno so tudi v Levici ocenili, da bi dostop do strokovnih podatkov o varnosti in učinkovitosti cepljenja brez omejitev dvignil zaupanje in odnos do cepljenja.

V SAB pa menijo, da je treba o problematiki cepljenja doseči široki konsenz v družbi. Zato pričakujejo, da jo bo vlada naslovila tudi iz strokovnega vidika in v DZ poslala konkretne rešitve, je pozval Andrej Rajh.