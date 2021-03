Del SMC poziva k volilnemu kongresu, Počivalšek pa opozicijo in 'ostale sopotnike' k dialogu

Ne le v stranki DeSUS, krizne razmere očitno vladajo tudi v Stranki modernega centra (SMC). Vse več je namreč pisem lokalnih odborov stranke, ki izražajo nezadovoljstvo nad dogajanjem v SMC in njeno držo znotraj vladajoče koalicije. "To ni SMC. Preveč se zlivamo z vodilno stranko v koaliciji, kar pa ni dobro za SMC. Ta mora imeti svojo hrbtenico in svoja načela," je v torek za oddajo Svet na Kanalu A dejala Vojka Šergan iz lokalnega odbora SMC Hrastnik.

Slišijo se očitki, da ministri ne zagovarjajo svojih stališč in podlegajo ostalim koalicijskim partnerjem, stranka pa deluje nedosledno in nepovezano. Sprašujejo se tudi o prihodnji poti stranke in ali bo ta na naslednjih volitvah nastopila sama ali v kakšni koaliciji.

Počivalšek napisal odprto pismo opoziciji in 'vsem ostalim sopotnikom'

Sredi takšnih razmer v lastni stranki pa je Počivalšek danes poslal odprto pismo "opoziciji in vsem ostalim sopotnikom". V njem je uvodoma zapisal: "Pogosto trdimo, da so nam državljani na prvem mestu. Če bi bilo to res, ne bi vodili tako razdiralne politike, ki se kaže v izražanju odkritega sovraštva in takšne degradacije demokracije, ki nas vodi v pogubo. To je politika, zaradi katere ljudje trpijo, zaradi katere nas prehitevajo tisti, ki so nas nekoč videli kot vzor."

Kot je zapisal, to ni prava pot, pač pa si želi povezovanje. Pri tem je opisal, da si je želel v politiko prinesti gospodarsko mentaliteto. "V gospodarstvu dobro vemo, kako hudi konkurenti in celo nasprotniki lahko postanejo sodelavci na določenih področjih, če je to koristno in če to zahtevajo razmere na trgu. Grajenje koalicij je ena od ključnih sestavin mentalitete gospodarstva, saj bistveno skrajšuje čas in stroške, ki so potrebni za izpeljavo projektov," je zapisal. Ob tem pa je k sodelovanju pri spreminjanju slovenske politike pozval vse, ki si želijo "to avanturo novega dialoga".