Počivalšek: Prizadevam si, da bo v stranki ostal ves njen potencial

Kako enotna je še poslanska skupina koalicijske SMC? Besede kritike v zadnjem času letijo predvsem s strani Janje Sluga in Igorja Zorčiča, predsednik SMC Zdravko Počivalšek pa glede njunega morebitnega odhoda odgovarja, da si "prizadeva, da bo v stranki ostal ves njen potencial". O zadevah, ki jih delijo, se bodo pogovorili in se odločili, kako dalje, je dejal.

icon-expand Že na nedavni seji sveta SMC naj bi padali ostri očitki. FOTO: Bobo

Prvak SMC Zdravko Počivalšekse je ob kritičnih stališčih poslancev SMC Janje Slugain Igorja Zorčičadanes v DZ izognil neposrednemu odgovoru o enotnosti in njuni vlogi v poslanski skupini. Na vprašanje, ali bi bila velika škoda za SMC, če bi jo zapustila podpredsednik stranke Zorčič in vodja poslanske skupine Sluga, je Počivalšek v izjavi ob robu seje DZ odgovoril: "Kaj bi bilo, če bi bilo, danes ne moremo govoriti. Jaz sem si, si prizadevam in si tudi bom, da bo v stranki ostal ves njen potencial." Sluga in Zorčič z eno nogo že izven SMC-jeve poslanske skupine? Zorčič je sicer v nedeljo zvečer na RTV Slovenija ocenil, da SMC ne igra vloge, za katero so se dogovorili ob vstopu v koalicijo. Kot je dejal, bo verjetno tudi sam moral narediti revizijo stališča do sodelovanja v stranki. Spomnimo, da so ostre besede in očitki leteli že na seji sveta stranke sredi meseca, predvsem med Počivalškom in posamezniki, ki so kritični do njegovih potez. Prav tako sta sejo predčasno zapustila prav Zorčič in Sluga.

"Imeli smo kar nekaj poglobljenih diskusij in jih bomo imeli še nekaj. Dejstvo je, da kot liberalci in tudi v konkretnem primeru nimamo o vseh zadevah istih stališč, ampak na koncu se poenotimo," je na Zorčičeva stališča danes odgovoril Počivalšek. Po njegovih navedbah so že dokazali, da znajo strniti sile in zgodbo uspešno peljati naprej. Izognil se je tudi neposrednemu odgovoru na vprašanje, ali sta Sluga in Zorčič trdna v poslanski skupini SMC ali z eno nogo že drugje. "Vse zadeve, ki nas delijo, bomo prediskutirali. Na koncu se bomo skupaj odločili, kako bomo šli dalje," je dejal. Že dalj časa se sicer ugiba, da si želi Počivalšek zamenjave vodstva v poslanski skupini. Danes je glede tega dejal, da bodo za to, kako bo stranka delovala v prihodnje, našli rešitev. Na to temo po njegovih navedbah potekajo pogovori organov stranke. Poročali smo že, da naj bi po neuradnih informacijah Slugo kot vodjo poslanske skupine Počivalšek znova poskusil zamenjati v preteklem tednu, a za to ni imel dovolj podpore.

Se bo enotnost SMC-jevih poslancev pokazala že v sredo? Počivalšek je danes napovedal tudi, da bodo poslanci SMC proti interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija, o kateri bo DZ razpravljal v sredo. Spomnil je, da so del koalicije. Ali bodo poslanci SMC o tem enotni, pa bodo po Počivalškovih besedah videli. Obenem ni bil konkreten v komentarju današnjega odgovora premierja Janeza Janšena poslansko vprašanje Sluge, ko je ta ocenila, da bi bili protikoronski ukrepi učinkovitejši, če bi jih znali predstavniki vlade ustrezneje skomunicirati. Janša je namreč odgovoril, da"je malo mimo poslušati nasvete" o komuniciranju šefice poslancev stranke z enoodstotno podporo v javnosti predsedniku vlade in stranke s 30-krat višjo podporo.

"SMC je stranka centra, trudimo se biti povezovalni. Imamo veliko moč, ki jo bomo realizirali tudi na naslednjih volitvah," je dejal prvak SMC. Dodal je, da imajo pa veliko"prišepetovalcev, ki pač vedo, v katero smer bi morali iti". Tudi v tej vladi je po njegovih besedah vloga SMC povezovalna in so osredotočeni na realizacijo koalicijske pogodbe. Ponovno je napovedal, da bodo naredili vse za to, da povežejo liberalni center. Tiste, ki so pripravljeni delati za dobrobit Slovenije, vidijo kot partnerje pri bodočem političnem delu. Glede povezovanja s konkretnimi strankami, denimo z novo stranko Naša dežela, pa ni želel špekulirati.