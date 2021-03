'Izstop Sluge in Zorčiča iz SMC še ne pomeni konca vlade Janeza Janše'

Da se v drugi največji vladni stranki SMC pojavljajo večje notranje razprtije, težko skriva tudi njen predsednik Zdravko Počivalšek, ki si sicer prizadeva, da odhodov iz stranke in prestopov v druge poslanske skupine ne bi bilo. Ali bi izstop poslancev Zorčiča in Sluge lahko dodatno premešal politične karte v državi in ogrozil stabilnost vlade?

Na nedavni seji sveta stranka SMC sredi marca so med Počivalškom in nekaterimi člani stranke leteli očitki na račun njegovih potez. Takrat sta vidnejša člana, predsednik DZ Igor Zorčič in vodja poslanske skupine Janja Sluga, sejo zapustila brez izjav.

icon-expand predsednik DZ in član SMC Igor Zorčič. FOTO: Bobo

Kot smo poročali, Zorčič in Sluganeuradno razmišljata o izstopu iz poslanske skupine SMC. Zorčič je ocenil, da stranka ne igra vloge, za katero so se dogovorili ob vstopu v koalicijo. Kot je dejal, bo verjetno tudi sam moral narediti revizijo stališča do sodelovanja v stranki. Slugo pa naj bi Počivalšek po neuradnih informacijah poskusil zamenjati kot vodjo poslanske skupine, vendar za to ni zbral dovolj podpore. Stvari so se še dodatno zapletle, ko je premier Janez Janša na poslansko vprašanje Sluge glede učinkovitosti protikoronskih ukrepov in vladnega komuniciranja, odgovoril, da "je malo mimo poslušati nasvete o komuniciranju šefice poslancev stranke z enoodstotno podporo javnosti predsedniku vlade in stranke s 30-krat višjo podporo". Na Janšev komentar se je danes odzval tudi Počivalšek, ki je dejal, da so bile izjave predsednika vlade žaljive in tudi škodljive za prihodnje odnose v koaliciji. Hkrati je še dejal, da od predsednika vlade pričakuje več discipline in samokontrole.

Po poročanju novinarke Kaje Kobetič s Sveta na Kanalu A, naj bi Janja Sluga, Igor Zorčič in poslanec Branislav Rajić Bane še pred četrtkovim svetom stranke zapustili poslansko skupino.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na poslansko skupino SMC smo sicer že včeraj naslovili vprašanja glede enotnosti stranke in govoric, da naj bi Zorčič in Sluga ustanavljala svojo poslansko skupino. Na odgovore še čakamo. Ključno vprašanje je, zakaj se vse to dogaja sedaj in ne pred glasovanjem o nezaupnici? Za komentar političnega dogajanja smo povprašali tudi politologa dr. Marka Hočevarja s Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Kot pravi, je ob vsem skupaj ključno vprašanje, zakaj se razprtije dogajajo sedaj in ne mesec dni nazaj, ko je potekalo glasovanje o konstruktivni nezaupnici. "Na to vprašanje nimam odgovora, a je zelo pomenljivo, da se je takrat kazala neka možnost za zamenjavo vlade in bi bil tudi izstop določenih članov iz SMC logična stvar. Takrat bi še lahko izpadli kot "rešitelji" pred Janšo." Hočevar meni, da gre za merjenje moči znotraj SMC ter da potencialni izstop iz stranke prej ali slej pomeni tudi priključitev neki drugi poslanski skupini, skupaj z nekaterimi poslanci DeSUS, nikakor pa ne konec vladavine Janeza Janše. "Tu gre mogoče za zapoznelo spoznanje, da po novih volitvah SMC dejansko ne bo obstajal ali pa se bo za to moral združiti z nekimi nastajajočimi sateliti SDS." Ob tem omenja nekdanjega poslanca SDS Andreja Čuša, ki je našel zaposlitev v kabinetu ministra Počivalška.

Strokovnjak s FDV meni, da izstop enega ali dveh poslancev ne bo imel radikalnih posledic ter da bo stranka SMC do konca ostala v vladi. "Vprašanje s kakšno ministrsko ekipo, Janša si bo zagotovil podporo s poslanci SNS, če bi slučajno zmanjkal kakšen glas poslancev SMC. Zagotovo pa bi kakršenkoli izstop poslanca ali poslancev iz poslanske skupine SMC zelo dvignil ceno NSi in tudi preostalim poslancem DeSUS, ki malo so koalicija, malo pa opozicija." "Ljudje se upravičeno čutijo izigrani in ekonomsko opeharjeni" Naš sogovornik se je dotaknil tudi kroničnih težav liberalnih strank v Sloveniji, ki se kažejo kot nasprotje Janši, ampak hkrati delujejo na zelo podoben način. "Gre za personalizacijo politike in stranke, ki nosijo ime svojih predsednikov in predsednic, ker ni nobenega programa v ozadju, razen da niso Janša in da se bodo podrejali EU."Po njegovem mnenju te stranke odigrajo na karto antijanšizma, "sami pa se popolnoma podredijo EU in izvedejo enako škodljive gospodarske ukrepe: privatizacija, konsolidacija, varčevanje ipd."

icon-expand Marko Hočevar

Ena od strank, ki torej najbolj jasno predstavljajo takšno zgodbo, je prav SMC, ki je že nekaj časa v zatonu in glede na raziskave javnega mnenja ne more upati na ponovno izvolitev v Državni zbor. "Zaton SMC ne pomeni zatona zgodbe novih obrazov, kajti to vidimo že eno leto, da se poskuša in išče novi "novi obraz". Nekateri so celo že v anketah merili možnost Aleksandra Čeferina, da zmaga na volitvah, čeprav sploh nima stranke ali česarkoli podobnega." Pa se lahko zgodba, ki smo jo v preteklosti videli z novimi obrazi, še ponovi? Bodo volivci po tem, ko je SMC izigrala zaupanje velikega dela volilne baze – podobno kot pred tem stranki Zares in PS – znova zaupali novim močnim obrazom, ki bodo v politiko vstopili kot antipod Janeza Janše? "Trenutno se mi zdi, da bo prišlo do novega močnega novega obraza–o tem govori tudi nesojeni mandatar Jože P. Damijan,"meni Hočevar in dodaja, da bodo volivci vseeno volili novi obraz, če bo le dovolj privlačen in prepoznaven. To pa bo po njegovem mnenju pripeljalo da izpada precejšnjega dela strank iz DZ.

"Ljudje bi radi imeli znova tistih 10 do 15 let po osamosvojitvi, ko je vladal LDS, ampak stvar je v tem, da so se globalno zadeve spremenile in mislim, da je specifična liberalna politika nezmožna ponuditi odgovor na ekonomske in ekološke probleme in protislovja kapitalizma v 21. stoletju."

Hočevar ob tem opozarja, da je edina leva stranka v Sloveniji stranka Levica, ostalo pa so neoliberalne stranke. "Alternativa 'vse je bolje kot Janša' na koncu običajno vrne Janšo na oblast, kajti takšna politika proizvaja pogoje, da Janša lahko ohranja stabilno število glasov na volitvah, ogromen delež ljudi pa sploh ne gre na volitve, ker se zaveda, da kogarkoli volijo, se zadeve ne spremenijo. Ekonomsko gledano je to dejstvo, kajti vsi izvajajo zelo podobne politike, ki rezultirajo v razkroju srednjega razreda in v 's. p.-izaciji družbe', enormni rasti cen nepremičnin in v stagnaciji plač."Tako se ljudje upravičeno čutijo izigrani in ekonomsko opeharjeni, ocenjuje Hočevar. Kot pravi Hočevar, je SMC primer (nekdanje) liberalne alternative Janši, ki je za ohranjanje lastnih pozicij ali razrednih privilegijev pripravljena na sodelovanje z Janšo. "Tako imam SMC v vladi z Janšo, od morale in etike je ostal le kapitalski interes, ki je bil verjetno vseskozi v ozadju tega projekta."