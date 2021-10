Smejali so se mojim rumenim zobem, dokler …

Statistično gledano ima 99 % ljudi v Sloveniji karies, med njimi je visok odstotek odraslih. Njihovi zobje so polni lukenj in zobnega plaka. To so posledice pomanjkljive zobne higiene in nerednega obiskovanja zobozdravnika. Najbolj žalostno pa je, da so zobje, ki so seveda najbolj trdno tkivo našega telesa, tudi najbolj ranljivo in jih ne moremo obnoviti. Karies lahko vodi v izgubo zob . Zato mora večina ljudi že do svojega 50. leta manjkajoče zobe nadomestiti z implantati. Ta statistika je zastrašujoča!

Druga ugodnejša možnost za obnovo zobne sklenine, zaščito pred kariesom in beljenje zob v varnosti doma je edinstvena zobna pasta Bio2You . V samo enem mesecu se lahko znebite poškodb, okvarjenih zob in rumenega zobnega kamna. In vse to brez obiska zobozdravnika! Strokovnjaki, ki so razvili to inovativno zobno pasto, odkrivajo prednosti zobne paste Bio2You.

Prva možnost so redni obiski zobozdravnika. Problem kariesa, zobnega kamna in zobnih oblog je mogoče rešiti pri zobozdravniku. Edina pomanjkljivost je visoka cena. Beljenje zob v povprečju stane približno 350 €, odstranjevanje zobnih oblog 70 €, zdravljenje zoba, ki ga je poškodoval karies, pa bi stalo 35 €. Kaj pa če je v zobeh več lukenj, ki jih je treba popraviti? Obisk zobozdravnika v tem primeru ni najcenejša možnost. Ali obstaja kakšna alternativa?

Kakšne so prednosti uporabe zobne paste Bio2You v primerjavi z drugimi zobnimi pastami, vključno s tistimi, ki se uporabljajo v zobozdravstvenih ordinacijah?

Inovativen izdelek Bio2You so posebej za astronavte izdelali Nasini zdravniki. V vesolju namreč ni zobozdravnikov in zobe je treba vzdrževati v popolnem stanju. Danes je ta edinstvena zobna pasta z učinkom polnjenja na voljo vsem. Zobna pasta Bio2You vsebuje isto snov, ki sestavlja tudi naše zobe - hidroksilapatit, zato je popolnoma varna za uporabo. Med vsakodnevnim čiščenjem zob le-te torej obdate s tekočo sklenino. Bio2You odstranjuje plak in obloge, prodre v najbolj oddaljene medzobne prostore, zapolni mikrorazpoke na površini sklenine in remineralizira oslabela območja (kjer se pojavi karies). Zobje postanejo nekaj odtenkov bolj beli ter izgledajo gladki in bleščeče beli.

Pri vseh postopkih čiščenja zob (pri t.i. higienikih/strokovnjakih, kar je samo drugo ime za isti postopek) se uporabljajo kemične sestavine. Tudi pri najbolj popularnih, domnevno varnih postopkih z Air Flow tehniko se zobje čistijo s kemičnim prahom, ki poškoduje naravno sklenino. Seveda se boste znebili plaka in oblog in vaši zobje bodo bolj beli, ampak za kakšno ceno? Za ceno poškodovane sklenine, kar bo povečalo občutljivost zoba za toplo in hladno, zobne obloge se bodo hitreje razvijale, trde obloge pa se bodo spremenile v zobni kamen!

Dandanes je zobna pasta z učinkom polnjenja Bio2You najbolj enostaven, najugodnejši in najcenejši način za odpravo kariesa in oblog ter za beljenje zob. Njegova učinkovitost in varnost sta bili potrjeni s kliničnimi preizkusi, izvedenimi na Centralnem kliničnem raziskovalnem inštitutu za ortodontsko zdravljenje v Švici.

Koliko časa je potrebno za obnovo in bolj bel videz zob in kako pogosto bi morali uporabljati Bio-2-You?

Prve rezultate lahko opazimo po tednu dni uporabe - zobje postanejo bistveno bolj beli in rumene obloge izginejo. Po mesecu uporabe karies in zobni kamen zginejo, zobje pa postanejo za 4 do 5 odtenkov svetlejši. Za lep in zdrav nasmeh si morate umivati ​​zobe 2-krat na dan, zjutraj in zvečer po obroku.