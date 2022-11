Smetana evropske kulinarike na sončni strani Alp

V okviru dogodka je v soboto najprej potekal Gourmet Ljubljana Crawl. Šlo je za kulinarično raziskovanje po ljubljanskih galerijah in muzejih, na katerem so se predstavile predstavnice združenja mladih gostincev JRE Slovenija. Zvečer je sledil dogodek Ljubljana Soul Chefs, ki je potekal v treh različnih gostilnah s primeri uspešnih družinskih zgodb, in sicer v gostilnah Grič, Dvor Jezeršek in Mihovec.

Letošnji simpozij, tretji po vrsti, se je osredotočal predvsem na pomen trajnostnega odnosa do hrane, ki celostno vpliva na posameznika, okolje in skupnost, ter na pomen oblikovanja odgovornejših navad, s katerimi v ospredje prihaja bolj zavestno in premišljeno ravnanje s hrano.

V nedeljo so potekali kulinarični izleti za tuje gostujoče novinarje, ki so spoznali povezovanje slovenskih lokalnih pridelovalcev in vrhunskih kuharskih mojstrov. Izlet je bil namenjen predvsem predstavitvi najboljših slovenskih kulinaričnih praks in uravnoteženi predstavitvi vseh predelov države, novinarji so se tokrat podali na Štajersko, v savinjsko regijo, Posavje in na Goriško.

Osrednji del simpozija je bil v ponedeljek, ko so na Ljubljanskem gradu k naprednemu razmišljanju in delovanju v prid boljše in trajnostne prihodnosti spodbudili vrhunski svetovni kuharski mojstri, od Ane Roš do Andree Petrinija, pa tudi znanstveniki in novinarji.

Na dogodku je bil predstavljen tudi manifest Prehrana zdravega razuma, katerega cilj je izboljšati odnos družbe do prehrane in prehranskih sistemov ter spregovoriti o najrazličnejših popularnih dietah.