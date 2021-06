Smetarska hobotnica, katere del je tudi kralj banan

Leta 2019 je Komunalno podjetje Ptuj iskalo rešitev za prevzem in končno obdelavo dehidriranega blata, na javni razpis pa sta se prijavili dve podjetji, EKOMO in CEP. EKOMO je za odvoz blata želel dva milijona evrov, CEP pa je nato zmagal s ponudbo, ki je pol milijona evrov cenejša (z DDV). Podobno kot CEP ima tudi podjetje EKOMO malo zaposlenih – manj kot tri – prihodke pa visoke (leta 2019). Če pogledamo finančne izkaze obeh podjetij, gre večji delež sredstev za plačevanje storitev. Poznavalci trga nam pravijo, da je takšnih mikroposrednikov na slovenskem trgu kar nekaj, za posel pa nato izvedejo velika podjetja.

Na prvi pogled kaže, da je to blato najverjetneje iz Komunalnega podjetja Ptuj. Tam so odgovornost zanikali, saj so imeli sklenjeno javno naročilo s celjskih podjetjem CEP, ki je zanje izvajalo sprejem in odvoz blata. In tako so se zadeve začele zapletati. Podizvajalec, ki bi moral delo po vednosti Komunalnega podjetja Ptuj opraviti, je podjetje Surovina, d. o. o., ki je tudi dalo zagotovilo za posel, blato pa je brez vednosti ptujske komunale odstranilo podjetje ML Surovine.

Več kot 200 ton komunalnega blata je bilo nelegalno in neodgovorno odloženih blizu vodnega zajetja v Hočah in težko bi govorili, da je šlo za enkratno dejanje, saj lahko povprečen tovornjak prepelje približno 25 ton blata. Usodni četrtek so prepeljali kar za devet takšnih tovornjakov blata, vsi pa so bili namenjeni na isti kraj.

Vprašanje je, kako se podjetje, ki naredi približno 80 milijonov evrov prometa letno, ni samostojno prijavilo na razpis, medtem pa je podjetje CEP, ki ima le desetino tega prometa, dobilo ta posel in ga nato "podelilo" podjetju Surovina, d. o. o. No, podjetje CEP, d. o. o., je bilo vzpostavljeno leta 1999. Do leta 2005 je imelo manj dohodkov, približno 100.000 evrov na leto, po letu 2007 pa ta znesek naraste že na milijon, leta 2009 na dva milijona, leta 2020 pa že na osem milijonov evrov. Leta 2020 je imelo podjetje štiri zaposlene, izračunano na podlagi delovnih ur.

Surovina, d. o. o., katere zastopnik je Jure Fišer , je v lasti podjetja Eko Surovina, d. o. o., iz Ljubljane. Slednje je imelo prvi vpis v register leta 2018, po podatkih poslovnega registra pa nima zaposlenih. Podjetje Eko Surovina, d. o. o., je najelo dva kredita, za garancijo pa so uporabili celoten delež podjetja – če vračunamo lastništvo Surovine, d. o. o., postane ta kredit bolj logičen. Podjetje nima drugih deležev in je vmesnik za še eno podjetje – Rastoder, d. o. o., katerega lastnik je Izet Rastoder .

Kdo je odpeljal blato in ali so za to vedeli vsi

V okvirnem sporazumu med CEP in Komunalo Ptuj tako poleg velika razpisa in prenosa na podizvajalca Surovina, d. o. o., vidimo tudi, da bi moralo podjetje CEP samo zagotoviti tehtanje blata (Dokument tudi na dnu članka). Okvirna teža tega naročila bi moralo biti približno 12.000 ton, saj je cena 117 evrov na tono, samega tehtanja pa ne izvaja Komunalno podjetje Ptuj – to bi pomenilo možnost nenapovedanega inšpekcijskega nadzora tehtnice. Glede na to, da CEP nima tovornjakov, bi to padlo na Surovino, d. o. o. A to podjetje nam je potrdilo, da so bili del javnega naročila, dodali pa so: "Pri izvajanju predmetnega posla za CEP nismo blata nikoli prevzemali s Ptuja ... Predmetno javno naročilo se je začelo izvajati 1. 3. 2020 skladno s pogodbo med KP Ptuj kot naročnikom in podjetjem CEP kot izvajalcem. V obdobju od 1. 3. 2020 do danes iz CČN Ptuj nismo prevzeli ničesar – niti tone blata. Med drugim zaradi tega, ker je prišlo pred pričetkom izvajanja predmetnega javnega naročila do zaustavitve možnosti izvoza blata na Madžarsko, na kar so bile vezane naše rešitve za izvajanje storitev vezane na predmetne dogovore. Kakšne poslovne odločitve sprejema CEP nam ni znano."

Portal javnih naročil kaže, da ni bilo spremembe ali aneksa k pogodbi, v okviru te pogodbe pa sta bili oddani dve naročili, nazadnje marca 2021. In zdaj je tukaj vprašanje, kako podjetje ML Surovine iz Ljubljane prevzame blato, ki bi ga po pogodbi moralo prevzeti podjetje Surovina, d. o. o. Sklepamo lahko, da je podjetje ML Surovine za odvoz blata najelo podizvajalca, a pogodba med Komunalnim podjetjem Ptuj in CEP kaže, da se podizvajalci brez soglasja KP Ptuj ne bi smeli zamenjati. Tega komunalno podjetje Ptuj ni dalo – za to, da odpadkov ne vozijo v Maribor, so izvedeli šele po dogodku, ko je ogromna količina blata končala v naravi. Kot je dodal direktor podjetja Janko Širec, bi jih morali o spremembi vsaj obvestiti, a se to ni zgodilo. "Mi smo verjeli, da gre blato po odvozu v Maribor."

Komunalo podjetje Ptuj je CEP v začetku leta 2021 obvestil, da bodo odpadke odvažali tudi v Avstrijo in da so za to dobili izvozno dovoljenje, "to izvozno dovoljenje naj bi poteklo maja in mi smo razumeli, da bo to po koncu dela s Surovino, d. o. o.," še pove direktor.