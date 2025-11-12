Svetli način
Slovenija

Smeti, ki so vredne milijone

Ljubljana, 12. 11. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 45 minutami

Sara Volčič
Nezakonito odlaganje odpadkov je izjemno dobičkonosen kriminalni posel, kjer se obračajo milijoni evrov. Dobički pa že dosegajo tiste v trgovini z mamili. A gre tudi za posle, ki resno ogrožajo naše zdravje, posledice pa so lahko ta trenutek še neopazne. Policija zato ustanavlja tudi posebno skupino, ki se bo posvetila reševanju izključno okoljske kriminalitete. Lani so na tem področju podali 170 kazenskih ovadb.

Policija ustanavlja oddelek s specializiranimi preiskovalci, predvsem znotraj kriminalistične policije, ki se bodo ukvarjali izključno s preiskovanjem okoljske kriminalitete. 

"Gre za nove pojavne oblike, ki zelo ogrožajo naravo in posredno tudi človeka oz. ljudi, ki živimo v tej naravi. Trenutno najbolj pereča problematika, s katero se srečujemo, so nezakonite pošiljke odpadkov in neustrezno odlaganje odpadkov v naravi, onesnaženje pitne vode," razlaga Benjamin Franca, vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto na GPU. 

Primerov, o katerih smo poročali, je na žalost veliko. Vse bolj v ospredju okoljskega kriminala pa je, kot opozarja sogovornik, nezakonito ravnanje z odpadki. "Odpadki so postali denar," pravi Franca. 

Zaslužki so enormni, kosajo se že z zaslužki, ki jih prinaša trgovina s prepovedanimi drogami.

"Vsi vidimo, da se dušimo v odpadkih, tudi Slovenija. In preprosto kapacitet znotraj držav EU za tovrstno reciklažo ni več in ta podjetja skušajo pošiljati odpadke drugam," pojasni Franca. 

Včasih tovor potuje s ponarejenimi dokumenti, da gredo odpadki legalno na uničenje oziroma v reciklažo, denar za to pa ostane v njihovih žepih.

"Reciklaža tone nevarnih odpadkov stane od 1000 evrov navzgor, tudi po dva ali tri tisoč, odvisno od nevarnosti samega odpadka. To pomeni, da imamo na nekem tovornjaku, ki ima 20 ton nosilnosti, recimo 20 do 40 tisoč evrov dobička," razloži Franca. 

Benjamin Franca
Benjamin Franca FOTO: Sara Volčič

Ti tovornjaki prečkajo naše ozemlje, včasih pa tudi ostanejo pri nas. Po besedah France je slovenska policija v preteklosti obravnavala že kar nekaj zahtevnih preiskav, kjer so mafijske kriminalne združbe upravljale s tovrstnimi posli, predvsem so pošiljali odpadke z območja Italije v Slovenijo in tudi naprej na Balkan. Tak primer je bil denimo v Divači, kjer so odpadke odlagali v naravi. 

Kriminalnih združb državne meje ne omejujejo, zato je njihovo razkrivanje in preiskovanje skupno delo policij iz različnih držav. In tu nastopi zadrega – različna zakonodaja, ki jo imajo različne države. Slovenska policija ima denimo na voljo precej manj možnosti in pooblastil, kot jih ima italijanska.

"Vsekakor bi nam prav prišlo kakšno orodje oz. dodatno pooblastilo," poudarja Franca. 

Prebivalce ob tem poziva, naj, če zaznajo kaj sumljivega, to nemudoma sporočijo policiji. Lahko tudi anonimno. 

okoljski kriminal policija
Teleport
12. 11. 2025 09.41
Smeti, ki so vredne milijone. Seveda so, saj jih vsak dan kupujemo na temuju😁
borjac
12. 11. 2025 09.31
+3
Za te uničevalce naše narave , oziroma uničevalce naših otrok , vnukov ..... je potrebno zvišati kazni , pobrati njihov nakradeni denar , te zločince ki uničujejo zdravje naših otrok je potrebno zapreti , ne pa da se zgodi da na koncu sodijo dvema šoferjema kamionov , ki so te smeti vozili , zapreti je potrebno naročnike , tudi tožilci in sodniki imate otroke , ko to raziskujete in obsojate , spomnili na zdravje vaših vnukov !!!!
PomisliNaSonce
12. 11. 2025 09.26
-2
Pod zemlje se tudi vse vaše vkopane cevi in rovi ne vidijo, ane sistemčki. Tudi smeti ne škodijo, samo čakajo da se bodk nekoč pa lahko za kaj uporabile...bolj da niso vse na enem kupu, kot je vaša navada...ker se to najbolj splača pri vaše umetnem vremenu oziroma je glavna točka slabega sonca ki se vam tako splača :)
Victoria13
12. 11. 2025 09.21
+7
Policaji naredijo svoje, sodišča pa zatajijo na celi črti!!!
Dragica Cegler
12. 11. 2025 09.17
+1
Bravo levaki,podarjata zaščito posiljevalcem,pol vam pa se čez okno pobegnejo.A nebi imeli na sodiščih kar odprta vrata,da se nectrudiji se z odpiranjem.
mertseger
12. 11. 2025 09.16
+4
20 let prepozno.
