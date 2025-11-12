Smeti, ki so vredne milijone

Policija ustanavlja oddelek s specializiranimi preiskovalci, predvsem znotraj kriminalistične policije, ki se bodo ukvarjali izključno s preiskovanjem okoljske kriminalitete.

"Gre za nove pojavne oblike, ki zelo ogrožajo naravo in posredno tudi človeka oz. ljudi, ki živimo v tej naravi. Trenutno najbolj pereča problematika, s katero se srečujemo, so nezakonite pošiljke odpadkov in neustrezno odlaganje odpadkov v naravi, onesnaženje pitne vode," razlaga Benjamin Franca, vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto na GPU.

Primerov, o katerih smo poročali, je na žalost veliko. Vse bolj v ospredju okoljskega kriminala pa je, kot opozarja sogovornik, nezakonito ravnanje z odpadki. "Odpadki so postali denar," pravi Franca.

Zaslužki so enormni, kosajo se že z zaslužki, ki jih prinaša trgovina s prepovedanimi drogami.

"Vsi vidimo, da se dušimo v odpadkih, tudi Slovenija. In preprosto kapacitet znotraj držav EU za tovrstno reciklažo ni več in ta podjetja skušajo pošiljati odpadke drugam," pojasni Franca.

Včasih tovor potuje s ponarejenimi dokumenti, da gredo odpadki legalno na uničenje oziroma v reciklažo, denar za to pa ostane v njihovih žepih.

"Reciklaža tone nevarnih odpadkov stane od 1000 evrov navzgor, tudi po dva ali tri tisoč, odvisno od nevarnosti samega odpadka. To pomeni, da imamo na nekem tovornjaku, ki ima 20 ton nosilnosti, recimo 20 do 40 tisoč evrov dobička," razloži Franca.