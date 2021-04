Po Ljubljani se nabirajo smeti: zelenice polne embalaže in cigaretnih ogorkov

Da so nekateri posamezniki v času epidemije postali "brezbrižni glede ravnanja z odpadki, predvsem z uporabljeno embalažo hrane "za s seboj", ki jo puščajo vsepovsod in pozabljajo, da sodi samo v koše ali zabojnike za odpadke", opažajo tudi pri ljubljanski mestni občini. Koši za odpadke na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih so hitreje polni, odpadki pa ponekod ležijo na tleh ali ob klopeh. Dodajajo, da so prav to tematiko postavili v ospredje letošnje spomladanske okoljske akcije Za lepšo Ljubljano.

Kako močno so javne površine obremenjene z odpadki, kaže tudi podatek, da so pri JP Voka Snaga v lanskem letu samo pri čiščenju zelenih javnih površin, kot so parki, javne zelenice in otroška igrišča, zbrali skoraj 50 ton več odpadkov kot leta 2019. Pri čiščenju vseh javnih površin pa so lani zbrali kar 144 ton odpadkov več kot leto prej.

"Koške na javnih površinah praznimo enkrat ali večkrat na dan, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, čistimo redno, skladno s potrebami pa uvajamo tudi pogostejši režim čiščenja in dodajamo koške oziroma zabojnike za odpadke," pravijo pri Snagi. In dodajajo, da odpadki sodijo le v ulične koške ali podzemne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ne smemo pa jih odlagati kar na tla ali puščati na klopeh. "Glede večjih kosov embalaže (škatle od pic in druge hrane, steklenice, pločevinke, plastenke ipd.) pa meščanke in meščane prosimo, da jih odnesejo s seboj in jih odložijo v domače zabojnike ali zabojnike na eko otokih."

Zelenice polne steklenic in cigaretnih ogorkov

Na "pravo razdejanje" so v četrtek zjutraj naleteli tudi v Tivoliju. "Zelenice so bile prepolne pločevink, plastenk, steklenic, embalaže od hrane "za s seboj", cigaretnih ogorkov",so zapisali na družbenih omrežjih. Razumejo sicer, da so se druženja zaradi okoliščin in lepega vremena preselila na prosto, "ne razumemo pa tega, da so obiskovalci parkov (postali) tako brezbrižni".