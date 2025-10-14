"Smo ena ekipa, ki raste skupaj"

Lidl Slovenija svojim zaposlenim ponuja stabilnost, priložnosti za napredovanje in močno povezan kolektiv. Eno prvih trgovin v Sloveniji je Lidl odprl prav na Gorenjskem, kjer je danes močna ekipa predanih sodelavcev, ki dokazujejo, da je delo v trgovini lahko odskočna deska za uspešno kariero. Z obljubo "Lidl. Splača se." podjetje namreč ne ustvarja vrednosti le za kupce, poslovne partnerje, širšo družbo in okolje, temveč tudi za zaposlene. Kaj Lidl ločuje od drugih delodajalcev in kakšna je lahko karierna pot prodajalca v podjetju, nam je zaupal Semir Spahić, vodja prodaje za zahodno Slovenijo.

Katere so glavne prednosti zaposlitve v Lidlu Slovenija?

"Ena ključnih prednosti je nadpovprečno plačilo, poleg tega pa tudi številne ugodnosti, kot so visok regres, nagrada za poslovno uspešnost, vplačevanje v drugi pokojninski steber, dodatno zdravstveno zavarovanje in druge ugodnosti za zaposlene ter njihove družine," pojasnjuje Semir Spahić. A razlog, zakaj zaposleni ostajajo v podjetju, ni zgolj finančna stabilnost. "V Lidlu cenimo trud in zavzetost za delo, ponujamo številne ugodnosti in tudi napredovanja so pogosta. Večina današnjih vodij trgovin je v podjetju začela kot prodajalci, nekateri že v času študija," dodaja Semir. Rast zaposlenih omogočajo tudi redna izobraževanja in delavnice, kjer zaposleni pridobivajo nova znanja in veščine. "To pogosto odpre vrata za napredovanje, saj spodbujamo notranji razvoj kadrov."

Semir Spahić, vodja prodaje v Lidlu Slovenija za zahodno regijo FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kako je potekala tvoja karierna pot v Lidlu?

Semir se je podjetju pridružil pred 12 leti kot regionalni vodja prodaje za obe trgovini v Kranju, nedavno so v Lidlu v tem kraju odprli še tretjo "Podjetje je prepoznalo moj potencial in mi omogočilo usposabljanje v tujini. Po petih letih sem napredoval v vodjo prodaje, kar pomeni, da krovno vodim Lidlove trgovine celotne zahodne regije, pri čemer pa je moje delo še vedno tesno povezano s posameznimi trgovinami, kar mi je zelo všeč," pravi in dodaja, da je prav dinamika dela ter možnost nenehnega učenja tisto, kar ga motivira.

Kaj odlikuje kolektiv v Lidlovih trgovinah?

"Povezanost, spoštovanje in razumevanje," poudarja Semir. "V Lidlu se vsi tikamo', ne glede na funkcijo. To ustvarja občutek enotnosti – smo ena ekipa, ki si stoji ob strani in v kateri ne manjka podpore ter dobre volje. To povezanost sem osebno občutil med poplavami leta 2023, ko so mi sodelavci brez pomislekov priskočili na pomoč pri obnovi hiše. Takšna podpora ekipe dokazuje, da smo več kot le kolektiv – smo skupnost, ki si pomaga tudi zunaj delovnega okolja." V podjetju povezovanje ekip tudi aktivno spodbujajo. Redno organizirajo skupinske dogodke, športna srečanja in druge aktivnosti v okviru strategije Dober lajf. Na delu in zunaj njega jih povezuje tudi interna aplikacija, kjer si zaposleni lahko izmenjujejo utrinke iz delovnega vsakdana. Eden najbolj odmevnih projektov minulega leta je bil Praznične poslovalnice', kjer so naše ekipe tekmovale v ustvarjalnosti pri okraševanju trgovin. Energija in zavzetost zaposlenih sta bili neverjetni, kar so zagotovo opazili tudi naši kupci, se spominja Semir.

Ukrepi za spodbujanje dobrega počutja zaposlenih so del širše zaobljube podjetja – ustvarjati resnično vrednost za zaposlene in jim omogočati, da rastejo v zasebnem in poklicnem življenju. Zato se delati pri Lidlu zanesljivo splača.

Kako poteka delovni dan v Lidlovi trgovini?

"Delo v trgovini je dinamično in vsak dan drugačno," opisuje Semir. "Začnemo s pripravo trgovine – urejanjem polic, zlaganjem blaga in zagonom blagajn. Pred odprtjem trgovine pa se vedno najde čas za skupinsko kavo, ki je postala nekakšen ritual za dober začetek dneva." Po odprtju je dan poln različnih nalog – pomoč kupcem, skrb za urejenost poslovalnice in priprava svežih pekovskih izdelkov. "Delo je razgibano, a 36-urni tedenski delovnik kot polni delovni čas, ki ga imajo možnost izkoristiti prodajalci, pa tudi viličaristi in skladiščniki, zaposlenim omogoča boljše ravnovesje med delom in prostim časom," še pravi naš sogovornik.

Ekipa novega Lidla v Kranju ob otvoritvi FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kaj najbolj cenite pri novih kandidatih?

"Skrbnost, iskrenost, poštenost in vztrajnost," odgovarja Semir. "Pomembno nam je, ali je oseba pripravljena na učenje, kako se bo ujela z ekipo, kakšne so njene veščine in kakšne vrednote jo vodijo." Pri prijavi na delovno mesto prodajalca pri Lidlu ni nujno imeti izkušenj, saj v podjetju poskrbijo za ustrezno uvajanje.

Kako poteka uvajanje novih zaposlenih?

"Vsakemu novozaposlenemu pri nas pri uvajanju sistematično pomagata mentor in boter, ki sta mu na voljo za vsa vprašanja. To pomeni, da kandidati ne ostanejo sami, temveč imajo ves čas nekoga, ki jih vodi in jim svetuje. Celoten postopek zaposlovanja je prilagojen posamezniku, komunikacija pa je sproščena," pojasnjuje Semir.

Zakaj je Lidl prava izbira?

"Ker smo eden prodornejših delodajalcev v trgovinski panogi, kar potrjujeta tudi nagradi Top Employer Slovenia in Top Employer Europe, ki smo ju prejeli že šestkrat. Lidl nenehno raste in se razvija, pri tem pa se vedno osredotočamo na eni strani na kupca, na drugi pa skrbimo za dobro počutje zaposlenih," pravi Semir in za konec še: "Verjamem, da smo prava izbira, ker si vsak želi biti del najboljše ekipe."

