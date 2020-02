Smo leta 2020 in v Sloveniji še vedno nimamo otroške paliativne oskrbe

V Sloveniji še vedno nimamo ustrezno urejene otroške paliativne oskrbe, saj slednja praktično ne obstaja, to pa pomeni, da so družine otrok z neozdravljivimi in smrtonosnimi boleznimi zunaj bolnišnične hospitalizacije v številnih pogledih prepuščene same sebi. Starši, ki na domu skrbijo za svoje otroke s težkimi boleznimi, namreč nimajo podpore zdravstvenega sistema, ki bi ga morala zagotavljati paliativna oskrba, opozarjajo v Društvu Viljem Julijan.

Pediatrična paliativna oskrba obsega aktivno celostno oskrbo otrokovih telesnih težav, pa tudi duševno in duhovno podporo, ter vključuje podporo celotni družini. Bistvo paliativne oskrbe je odpravljanje kakršnihkoli težav, ki spremljajo bolezen. Njen namen je lajšanje trpljenja in bolečin ter zagotavljanje kakovosti življenja v situaciji neozdravljive bolezni. Poskrbi za "dobro" otrokovo življenje in za "dobro" otrokovo smrt ter za "dobro" življenje otrokove družine. Poteka tako v času otrokove bolezni kot po njegovi smrti v procesu žalovanja bližnjih.

V Sloveniji bi paliativno oskrbo vsako leto nujno potrebovalo od 40 do 50 otrok in mladostnikov, ki letno umrejo zaradi težkih bolezni, paliativno oskrbo pa bi potrebovalo tudi okrog 450 otrok in mladostnikov, ki imajo neozdravljive ali smrtonosne bolezni.

Svojo izkušnjo o tem, kako je družini, ki skrbi za otroka z neozdravljivo boleznijo, pri tem pa nima podpore zdravstvenega sistema, je delil tudi oče Viljema Julijana, dečka, ki je postal obraz in glas vseh otrok z redkimi boleznimi."Si predstavljate situacijo, da se znajdeš doma sam z umirajočim otrokom v naročju in ne veš, kako skrbeti zanj? Da ni nikogar, ki bi te imel pod medicinskim okriljem … Da se moraš v situaciji osebnega in čustvenega viharja, izjemne stiske, strahu, žalosti in bolečine znajti sam…" sprašuje Gregor Bezenšek, ki poudarja, da je prav v takih primerih kritičnega pomena paliativna oskrba."..., da v najhujši situaciji ob negi težko bolnega otroka starš ne ostane sam, brez podpore, brez znanja in vedenja, kako skrbeti za takšnega otroka in mu lajšati bolečine".

Starša Viljema Julijana sta brezčutnost države občutila tudi sama. Kot opisuje Gregor, sta veliko stvari morala na krut način ugotoviti sama, ob tem pa gledati svojega otroka v bolečinah."Zdravstveni sistem nama z Nino ni niti trenutka namenil o tem, kaj pomeni imeti doma popolnoma nepokretnega otroka. Niti besede ali stavka na to temo! Si predstavljate? Nujno potrebno je nepokretnega otroka pravilno negovati, kar pomeni, da ga je treba na vsake nekaj ur pravilno obrniti v drugačen položaj, ker drugače otrok dobi preležanine. To so brezpogojno nujna znanja, ki jih mora vsak starš obvladati, preden s takšnim otrokom zapusti bolnišnico," pojasnjuje.