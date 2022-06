'Smo na istem čolnu, veslati moramo v isto smer za dobro gospodarstva'

Na srečanju sta poleg ministra Matjaža Hana sodelovala tudi oba državna sekretarja Dejan Židan in Matevž Frangež, na strani GZS pa poleg predsednika Tiborja Šimonke tudi generalni direktor GZS Aleš Cantarutti ter izvršna direktorja Vesna Nahtigal in Mitja Gorenšček. Sogovorniki so se dogovorili za tesno sodelovanje in dialog ter se strinjali, da"smo vsi na istem čolnu, veslati pa moramo v isto smer za dobro slovenskega gospodarstva in s tem Slovenije". Dogovorili so se, da bodo vzpostavili redno sodelovanje tako na strateško-vodstveni ravni kot na strokovni ravni po posameznih skupnih projektih, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Minister Matjaž Han je predstavil ključne prioritete v njegovem mandatu, pri čemer je izpostavil nujnost zagotavljanja predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja za gospodarstvo ter štiri ključne cilje: "S konkretnimi ukrepi želimo intenzivirati nadaljnje povečanje dviga dodane vrednosti slovenskih podjetij, jim pomagati na poti internacionalizacije ter podpreti njihov zeleni in digitalni preboj, ki sta ključna za jutrišnjo konkurenčnost podjetij. Hkrati pa bomo gospodarstvo podprli pri prilagajanju na nove trende, kot so zagotavljanje talentiranih kadrov, deglobalizacija, solastništvo zaposlenih, možnosti krajšega delovnega časa ipd."