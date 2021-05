Smo na varni strani?

V Sloveniji je do sedaj približno 200.000 prebolevnikov. Marsikdo med njimi je prepričan, da je razvil protitelesa IgG, ki omogočajo dolgoročno imunost. Marsikdo med njimi je prepričan, da sedaj ne bo več zbolel. Vsaj šest mesecev. Pa je res tako? Protitelesa proti proteinu S (angl. spike protein), ki virusu omogoča prehod v celico, so našli pri 98 % prebolevnikov en mesec po nastopu simptomov. Kot pa so pokazale študije, pa se nivo teh protiteles zelo razlikuje med posamezniki in pri večini močno zmanjša po 6–8 mesecih (pridobljeno 13. maja 2021 s https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lasting-immunity-found-after-recovery-covid-19), pri nekaterih pa že prej.

Posamezniki, ki so imeli prisotna protitelesa proti SARS-CoV-2, virusu, ki povzroča bolezen covid-19, so imeli 90 dni po opravljenem pozitivnem testu na protitelesa 10-krat manj možnosti, da imajo pozitiven PCR test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, kot tisti, ki so imeli negativen test na protitelesa (pridobljeno 13. maja 2021 s https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/sars-cov-2-antibodies-protect-reinfection).

Ista študija je pokazala, da so tisti, ki so opravili komercialni test za določanje protiteles proti covidu-19 in imeli pozitiven rezultat, razvili tudi odpornost in posledično imeli manjše tveganje za okužbo.

Imunost se praviloma razvije tudi po cepljenju. Zaenkrat še nobeden od proizvajalcev cepiv ni objavil, koliko časa njihova cepiva nudijo zaščito. Znano je, da vsak organizem odreagira različno – tako na bolezen covid-19 kot tudi na cepiva. Še nekaj časa bomo potrebovali, da bomo ugotovili, koliko časa smo zaščiteni po cepljenju, še vedno pa cepiva ne omogočajo 100-odstotne zaščite. So ljudje, ki imajo oslabljen imunski sistem. Ne vemo, če bodo razvili protitelesa. Ne vemo, koliko časa jih bodo imeli. Zato je smiselno tako po cepljenju kot po prebolelem covidu-19 preveriti, če imamo protitelesa.

