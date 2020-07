'Smo najbolj obdarjeni s soncem in rekel bi, da sta Prekmurje in Pomurje Toskana Slovenije'

Če se boste odpravili na desni breg reke Mure, boste dobrodošli med Prleki, na levem pa med Prekmurci. Topli, prijazni in gostoljubni. Če se boste malo potrudili, boste domačine razumeli kljub temu, da je pokrajina jezikovno najbolj pestra. In ponuja ogromno - aktivna doživetja, vrelce zdravilnih voda, izvire čiste vode, neokrnjeno naravo in še dosti drugega. Pohvalijo se lahko tudi s starimi, zaščitenimi jedmi, med katerimi sta najbolj znani šunka in gibanica.