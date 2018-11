Smo najboljši v regiji?

Strokovnjaki so nas izbrali med 30 najboljših spletnih strani, ki jih uporablja skupaj več kot 10 milijonov uporabnikov interneta v šestih državah. To, da smo v vaših, slovenskih očeh vsak dan prva izbira, vemo. To potrjujejo neodvisne raziskave z dnevnimi in mesečnimi rezultati Merjenja obiskanosti spletnih strani. Po prenovi smo se vrnili visoko na prvo mesto, kjer smo trdni že nekaj mesecev in vsak dan nas bere vedno več Slovencev. Ta mesec smo dosegli že 50-odstotni delež mesečnih uporabnikov. Vedno več vas dostopa z mobilnih naprav in temu z odzivno stranjo in aplikacijami prilagajamo tudi uporabniško izkušnjo. Vsebin za široke interese slovenskih bralcev je vsak mesec več, posebno pozornost posvečamo tudi športnim vsebinam – tako z aplikacijo kot podatkovnimi dodatki med besedilom.

Močno se trudimo, da so zanesljive informacije pri vas v hipu, ko se zgodijo. Tako na televiziji kot na spletu smo prvi pri izrednih novicah in dogodkih, izjemno veliko priprav, časa in sredstev pa namenjamo raziskovanju ozadja zgodb in večkratnemu preverjanju informacij. To, da smo prvi v Sloveniji, ni naključje, je rezultat dolgoletnega dela različnih ekip. Je zasluga truda številnih novinarjev, urednikov, fotografov, grafikov, programerjev in oblikovalcev. Zagotavljam vam, da tudi ekipa, ki danes skrbi za spletno stran 24ur.com, to dela z vso resnostjo in odgovornostjo. Ekipo smo prenovili in pomladili, hkrati pa ohranili dobro razmerje med izkušenimi novinarji in začetniki. Predvsem pa svoje delo jemljemo zelo resno in predano. Seveda kdaj tudi zgrešimo, toda takrat ne iščemo krivcev povsod drugod. Niso krivi napačni viri, slabe, nameščene raziskave, teorije zarot … Napake priznamo, se poskušamo od njih kaj naučiti in jih ne ponoviti.