Smo priča eni rekordnih sezon?

Medtem ko suša, ki pesti slovensko Istro, povzroča strah pred redukcijami in je že vzela lep del kmetijskih pridelkov, obstaja panoga, za katero je trenutno vreme idealno. Solinarji bodo po več zaporednih slabih letinah letos znova lahko napolnili svoja skladišča. Obilica sonca, vetra, nizka vlažnost in suša nasploh so letos omogočili, da se je pridelava soli začela mesec dni prej kot običajno, kaže pa tudi na to, da bo sezona trajala še kar nekaj časa. Možno je, da smo priča eni od rekordnih sezon.