'Smo priča razgradnji pravnega sistema, ki si ga vlada podreja za dosego strankarskopolitičnih ciljev'

Predsednik DZ je v uvodnem nagovoru udeležencev 47. Dnevov slovenskih pravnikov, ocenil, da je epidemija globoko zarezala v življenja in družbo. Ne glede na to pa "ne smemo pozabiti svobodnega duha ustavne ureditve in družbenega sistema, za katerega smo se odločili pred tridesetimi leti, saj bomo le tako našli pravo interpretacijo pravil". "Pravo pa bo lahko odigralo svojo vlogo zagotavljanja predvidljivosti in enakosti pred zakonom. Epidemija nam je v tem oziru nastavila ogledalo," je dejal.

Za uspešno in dobro delujočo družbo, za zagotavljanje posameznikovega dostojanstva in njegove pravne varnosti je zaupanje državljank in državljanov v pravno državo izjemnega pomena, meni Zorčič. "Pravo, njegova avtonomija in avtoriteta, so zato na preizkušnji, in storiti moramo vse, da ga obvarujemo in da ga spoštujemo," je bil jasen.

Tega pa se mora zavedati najprej oblast. Ampak če vlada ne spoštuje zakonov, če "pod praznim izgovorom nesklenjene pogodbe" ne spoštuje zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki ga Zorčič označuje za enega pomembnejših zakonov s področja zagotavljanja medijske svobode, in če ne spoštuje sedmega protikoronskega zakona glede STA in če se vlada vmešava v izbiro delegiranih tožilcev, v zvezi s tem ne spoštuje sodb vrhovnega sodišča, "potem je očitno, da smo v teh težkih epidemioloških časih priča tudi razgradnji pravnega sistema, ki si ga vlada tako kot nekoč v prejšnjem sistemu podreja za dosego svojih strankarskopolitičnih ciljev", je bil oster predsednik DZ.