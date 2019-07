Smo priča vzponu generacije genijev? Naši dijaki med najboljšimi na svetu

Znanje je to poletje obleklo športno opremo in slovenski zgodovinski dosežki so sledili drug za drugim. Na II. gimnaziji Maribor so kar trije dijaki dosegli vse točke na mednarodni maturi, ki odpira vrata v najprestižnejše tuje univerze. Smo v ligi prvakov, sporoča ravnatelj, z uspešno opravljeno splošno in poklicno maturo jim sledi vsa Slovenija, za piko na i pa še nešteta odličja na mednarodnih olimpijadah vse od Madžarske, Beograda do Tel Aviva in Velike Britanije.

