Kako ukrepati, če bi se v našem morju, nedaleč od Izole, razlilo gorivo in bi madež kljub postavitvi baraž dosegel obalo? Ta scenarij so na redni letni vaji preigravali pripadniki kar sedmih različnih služb, ki delujejo na morju. In ugotovitve? S sodobno in primerno opremo lahko ukrepajo hitro in učinkovito. Težave pa bi imeli, če bi se nesreča zgodila na odprtem morju.