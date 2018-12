Smo pripravljeni videti in sprejeti božične čudeže?

Božični večer in božič sta povezana z nenavadnimi in posebnimi zgodbami. Lahko jim rečemo tudi čudeži. Gre za dogodke, ki presegajo naravne zakone in jih ne moremo znanstveno razložiti. Če si nekaj močno želimo in v to trdno verjamemo, ni pomembno, kako se je zgodilo. Tako je tudi z božičnimi čudeži – ni vprašanje, ali obstajajo, vprašanje je, ali smo jih pripravljeni videti, sprejeti in ceniti.