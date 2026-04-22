Smo res tik pred oblikovanjem desne vlade Janeza Janše?

V soočenju v oddaji 24UR ZVEČER sta svoje poglede na oblikovanje prihodnje vlade soočila Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda in Janez Cigler Kralj iz trojčka NSi-SLS-Fokus. Cigler Kralj ni želel komentirati, ali bi v novi vladi bil sam morda minister za demografijo, zagotovil pa je, da se pogovori o morebitni koaliciji ne vrtijo okoli delitve položajev, temveč predvsem vsebine: "Mi smo šli v poskus tretjega bloka najprej na vsebini in ugotovili smo, da se lahko uskladimo glede programa."

Po njegovih besedah je predlog reorganizacije vlade, ki bi imela namesto 19 le 14 ministrstev, "racionalen" in lahko predstavlja dobro izhodišče za oblikovanje razvojno usmerjene koalicije. Ob tem je zavrnil očitke o netransparentnosti in dodal, da niso vsi vključeni v pogajanja, a da je smer jasna – razbremenitev gospodarstva, nižji davki in večja konkurenčnost.

Na drugi strani pa je Bratuškova opozorila, da je že dlje časa jasno, da se oblikuje desna vlada, pri čemer pogreša odprtost: "Že nekaj časa je jasno, da se desna vlada sestavlja, zato ne razumem, zakaj toliko sprenevedanja." Kot je poudarila, bi morali biti politični dogovori bolj transparentni, še posebej, ker gre za pomembne odločitve o prihodnjem vodenju države. Kritična je bila tudi do politične usmeritve morebitne koalicije, za katero meni, da je izrazito desna in ne sredinska.