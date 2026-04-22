SLOVENIJA ODLOČA 2026

Smo res tik pred oblikovanjem desne vlade Janeza Janše?

Ljubljana, 22. 04. 2026 22.45 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Alenka Bratušek in Janez Cigler Kralj

Bi bil lahko predlog za mandatarja vložen že prihodnji teden ali najkasneje po prvomajskih praznikih? Da je oblikovanje vlade, ki naj bi jo vodil Janez Janša, v teku, kaže tudi današnja vložitev predloga zakona o vladi, ki ga je vložila SDS. To so storili takoj po tem, ko je svoj predlog iz procedure umaknilo Gibanje Svoboda, kjer pravijo, da bodo glasna opozicija, ki za interventni zakon že pravi, da bo koristil samo bogatim. Ali to drži ali pa gre za zakon, od katerega bodo imeli korist vsi, kot trdijo predlagatelji? Kako daleč je oblikovanje Janševe vlade?

V soočenju v oddaji 24UR ZVEČER sta svoje poglede na oblikovanje prihodnje vlade soočila Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda in Janez Cigler Kralj iz trojčka NSi-SLS-Fokus. Cigler Kralj ni želel komentirati, ali bi v novi vladi bil sam morda minister za demografijo, zagotovil pa je, da se pogovori o morebitni koaliciji ne vrtijo okoli delitve položajev, temveč predvsem vsebine: "Mi smo šli v poskus tretjega bloka najprej na vsebini in ugotovili smo, da se lahko uskladimo glede programa." 

Po njegovih besedah je predlog reorganizacije vlade, ki bi imela namesto 19 le 14 ministrstev, "racionalen" in lahko predstavlja dobro izhodišče za oblikovanje razvojno usmerjene koalicije. Ob tem je zavrnil očitke o netransparentnosti in dodal, da niso vsi vključeni v pogajanja, a da je smer jasna – razbremenitev gospodarstva, nižji davki in večja konkurenčnost.

Na drugi strani pa je Bratuškova opozorila, da je že dlje časa jasno, da se oblikuje desna vlada, pri čemer pogreša odprtost: "Že nekaj časa je jasno, da se desna vlada sestavlja, zato ne razumem, zakaj toliko sprenevedanja." Kot je poudarila, bi morali biti politični dogovori bolj transparentni, še posebej, ker gre za pomembne odločitve o prihodnjem vodenju države. Kritična je bila tudi do politične usmeritve morebitne koalicije, za katero meni, da je izrazito desna in ne sredinska.

Pogovor je nato stekel v smeri interventnega zakona. Cigler Kralj vztraja, da so ukrepi namenjeni razbremenitvi širokega kroga prebivalstva – od podjetnikov in kmetov do upokojencev in študentov. "To so ljudje, ki ustvarjajo, ki držijo to državo. In to je smer, v katero želimo iti," je dejal. Po njegovih besedah gre za razvojno naravnan pristop, ki naj bi preprečil odliv podjetij iz Slovenije in spodbudil gospodarsko rast.

Bratuškova pa je opozorila na konkretne številke, ki po njenem kažejo drugačno sliko – in sicer, da bo najbolje plačan manager dobil dodatnih 12.400 evrov mesečno, medtem ko bo nekdo s povprečno plačo dobil mesečno le 15 evrov več. Po njenem mnenju zakon tako nesorazmerno koristi najbogatejšim, hkrati pa odpira tudi vprašanja o vzdržnosti javnih financ, zlasti pri pokojninski blagajni. Izpostavila je tudi, da nekateri ukrepi za mlade in najemniški trg nimajo zagotovil, da bodo dejansko izboljšali položaj tistih, ki jih najbolj potrebujejo.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v zgoraj priloženem videu. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
janez janša vlada oblikovanje vlade sds svoboda
