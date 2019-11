Smo še vedno najboljši v regiji?

V letu, ko je naša spletna stran 24ur.com praznovala 20 let, smo znova v zaključnih dneh dirke za najboljšo novičarsko spletno stran v regiji. Gre za drugi izbor, tekmujejo pa spletni portali iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne, Črne gore in Makedonije. Lani smo dobili vašo izdatno pomoč, potrebujemo jo tudi letos.

Izbor je namreč razdeljen na dva dela, polovico ocene nam dajo medijski strokovnjaki, polovico pa dobimo iz nam najpomembnejšega dela, od vas, bralcev, uporabnikov. Lani smo dobili vseh 60 možnih točk in pokazali, da je kakovostno spletno novinarstvo doma v Sloveniji, točneje na 24ur.com. Tudi sicer smo bili ponosni na našo domačo konkurenco, ki je osvojila drugo in tretje mesto. Strokovnjaki so kasneje le potrdili, da smo najboljši med 30 najboljšimi spletnimi stranmi, ki jih uporablja skupaj več kot 10 milijonov uporabnikov interneta v šestih državah. To, da smo v vaših, slovenskih očeh vsak dan prva izbira, vemo. To potrjujejo neodvisne raziskave z dnevnimi in mesečnimi rezultati merjenja obiskanosti spletnih strani. Po lanski prenovi smo se vrnili visoko na prvo mesto, kjer smo trdni že nekaj let in vsak dan nas bere vedno več Slovencev. V zadnjem letu smo dvignili delež mesečnih uporabnikov s 50- na 57-odstotni delež mesečnih uporabnikov. Vedno več vas dostopa z mobilnih naprav in temu z odzivno stranjo in aplikacijami prilagajamo tudi uporabniško izkušnjo. Vsebin za široke interese slovenskih bralcev je vsak mesec več, posebno pozornost posvečamo tudi športnim vsebinam, polnim interaktivnih podatkov.

Za vas, dragi bralci, je to tudi priložnost, da nas znova primerjate z najboljšimi ostalimi v regiji, v Srbiji, na Hrvaškem ali drugod, saj ni tako velike jezikovne prepreke in nas lažje primerjate na slovanskem jezikovnem območju. Naše analize kažejo, da smo na pravi poti in imamo tudi pripravljen ambiciozen razvojni načrt za prihodnost. Ne nameravamo spati na lovorikah. Smo zaspali? Vedno se lahko vprašamo, ali smo zaspali na številnih lovorikah in v odgovor vam ponujam novo sekcijo po imenu Magazin. Gre za povsem nov del spletne strani, ki je drugačen od glavnega dela, le diši in spominja na vsakdanji obisk 24ur.com. Magazin vsebuje tiste članke, ki ste jih od nas najbolj pogrešali in zahtevali. Dolga branja, serije, analize, portrete, zgodbe, komentarje, torej avtorske članke, ki niso nujno namenjeni lovljenju prvih mest, so pa izredno pomembni zaradi naše kredibilnosti in ekipnega izraza v zgodbah, ki so nam pomembne. Ne le nam, avtorjem, temveč tudi našega lokalnega okolja in poskušajo izboljšati družbo, v kateri živimo. Komentarji na 24ur.com Zavedamo se, da je en od stalnih očitkov, da s komentarji ne prispevamo k boljši Sloveniji, da pripomoremo le k "zlivanju spletne gnojnice". A na te očitke poskušamo odgovarjati objektivno in empirično. Od leta 2006, od kar imamo te komentarje, smo jih pod našimi članki zbrali 18 milijonov! Pregledali smo vse in jih izbrisali okoli 2 milijona. Komentarje imamo, ker nam je izredno pomembna svoboda govora, cenimo tudi izredno dinamičen prostor za komentarje in vaša številna raznolika, zanimiva mnenja pod članki. Imamo ekipo izkušenih moderatorjev, ki skrbijo, da je diskurz spoštljiv in da se upoštevajo pravila komentiranja. Razumemo, da vas včasih jezi, ko kakšnega komentarja ne zbrišemo ali pa ko ga. Nikoli ne bomo ustregli vsem okusom, kar tudi ni naš namen. Vodijo nas poštenost, odgovornost, pronicljivost, sočutje in radovednost. Pod članki imate tudi možnost prijave sovražnega govora, če presojate, da naše moderiranje ni v skladu z normativi. Spletno oko je neodvisni inštitut, ki vam to omogoča. Od vseh teh milijonov komentarjev je Spletno oko v zadnjih treh letih šest komentarjev predalo policiji v presojo.

