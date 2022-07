Smo Slovenci varni vozniki? Preverite!

Slovenci imamo na svoje vozniške sposobnosti in sposobnosti ostalih voznikov različne poglede. To pa se odraža tudi v vedenju na cestah, ki je pogosto zaskrbljujoče. Potrebno pa se je zavedati, da slabe navade voznikov lahko hitro pripeljejo do izjemno nevarnih situacij, ki pogosto vodijo v prometne nesreče.

Na tem mestu se moramo torej vprašati, ali smo Slovenci varni vozniki? V nadaljevanju članka bomo poskušali odgovoriti na to vprašanje. Kultura slovenskih voznikov Zanimivo je, da imamo slovenski vozniki o kulturi vožnje v Sloveniji precej slabo mnenje. Kar 74% voznikov je mnenja, da so slovenski vozniki nestrpni, pri čemer so neprijetni dogodki na cesti zelo pogosti. Med najpogostejšimi so: - žmiganje z lučmi, - hupanje, - izsiljevanje prednosti, - prehitevanje po desni, - vožnja brez varnostne razdalje in še mnogo drugega. Po drugi strani pa boste zagotovo presenečeni nad tem, kaj vse počnejo vozniki med vožnjo. Poleg telefoniranja, pošiljanja sporočil, branje elektronske pošte, je tu še branje časopisa in hranjenje.

icon-expand uporaba mobilnega telefona med voznjo FOTO: Arhiv naročnika

To so glavni razlogi, da je koncentracija med vožnjo bistveno slabša, kar pogosto vodi ne samo v neprijetne situacije na cesti, ampak tudi v prometne nesreče. Najpogostejši prometni prekrški na naših cestah Zaradi vedenja voznikov in njihovih voznih navad ni nič presenetljivega, da so slovenski vozniki med najpogostejšimi kršitelji cestno prometnih predpisov. Leta 2018 so na primer slovenski policisti zabeležili 245.000 prometnih prekrškov. Med najpogostejšimi so: - prevelika hitrost, - uporaba mobilnega telefona med vožnjo, - vožnja pod vplivom alkohola, - neuporaba varnostnega pasu. Zgoraj omenjeni prometni prekrški so na žalost pogost razlog za številne prometne nesreče s smrtnim izidom. Prav tako zaskrbljujoče pa je, da to niso edini prekrški, ki so na seznamu slovenskih voznikov. Statistika kaže, da so med pogostejšim prekrški tudi: - neupoštevanje rdeče luči, - vožnja v rumeno luč, - prehitevanje po odstavnem pasu na avtocesti, - neupoštevanje varnostne razdalje, - nepravilna smer vožnje, - neuporaba smernih kazalcev.

icon-expand prevozena rdeca luc FOTO: Arhiv naročnika

Vsi ti prometni prekrški nakazujejo na slabo kulturo voznikov, še bolj zaskrbljujoče pa je, da so pogoste tudi prometne nesreče, pri katerih povzročitelj zapusti kraj nesreče in ne pomaga ostalim soudeležencem v nesreči. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč Podatki nakazujejo na to, da se je stanje varnosti v cestnem prometu občutno izboljšalo v letu 2020. To je leto, ko je bilo število umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah najnižje odkar se beleži ta statistika. Na žalost pa k temu ne pripomore večja prometna varnost, ampak manj prometa, ki je bil posledica različnih ukrepov za zajezitev koronavirusa. Še vedno je zaskrbljujoč visok delež prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so posledica vožnje pod vplivom alkohola. Po podatkih agencije za varnost prometa med ključnimi ubijalci še vedno ostaja alkohol. Med povzročitelji prometnih nesreč je kar 12% vinjenih voznikov, delež prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi alkohola pa se je zvišal za 4%.

icon-expand vzroki za prometno nesreco FOTO: Arhiv naročnika

Poleg tega so med najpogostejšimi vzroki in dejavniki za prometne nesreče s smrtnim izidom še: - nepravilna stran oziroma smer vožnje, - neprilagojena hitrost, - izsiljevanje prednosti, - uporaba mobilnega telefona. Prometna varnost v primerjavi z drugimi državami Če pogledamo število mrtvih v prometu, jih je bilo v Sloveniji leta 2019 4,9 na 100.000 prebivalcev, oziroma 9,5 ljudi na 100.000 vozil in 7 ljudi na milijardo prevoženih kilometrov. Če te podatke primerjamo z drugimi državami, potem ugotovimo, da je le malo držav v Evropi, ki je boljših od Slovenije. Med njimi so Monako, San Marino, Norveška, Finska, Nizozemska, Španija in druge. Glede na države OECD je Slovenija nad povprečjem glede na število smrtnih žrtev v prometu na prevožene kilometre, glede na 100.000 prebivalcev pa je malo pod povprečjem OECD. V zadnjih letih je letih je opažen pozitiven trend zmanjševanja števila smrtnih žrtev v prometu, ki se v Sloveniji zmanjšuje hitreje kot pa je povprečje v razvitih državah OECD. Z večanjem znanja in samozavedanja pri voznikih spreminjamo vozniške navade Presenetljivo je, da ima večina slovenskih voznikov o sebi pozitivno mnenje, kar pa se na žalost na naših cesti ne pokaže. Čeprav so mnogi menja, da so kilometri tisti, ki nam dajejo znanje na cesti, pa temu ni tako – če vozimo z napakami, potem pridobivamo napačno znanje. Čeprav je opažen pozitiven trend v zmanjševanju števila smrtnih žrtev na naših cestah, pa je mnenje mnogih strokovnjakov, da bi morala biti prometna varnost še boljša.

icon-expand zsam sola in tecaj varne voznje FOTO: Arhiv naročnika