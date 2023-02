Smo v Sloveniji dobro pripravljeni na morebiten silovit potres?

Pet minut po potresu v Turčiji so tresenje tal zaznale tudi slovenske naprave. Pri tem se zastavlja vprašanje, kako odporna je Slovenija proti potresom. "Pri nas je približno 100.000 stavb oziroma delov stavb, ki na dolgi rok ne dosegajo sprejemljivega potresnega tveganja, kar pomeni, da bi jih morali v določenem obdobju obnoviti oz. nadomestiti," razlaga Matjaž Dolšek s fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Po zadnjih podatkih je potres, ki je prizadel jug Turčije in sever Sirije terjal že več kot 4300 življenj. Samo iz Turčije hkrati poročajo o več kot 15.000 ranjenih, številni pa so še vedno ujeti pod ruševinami. Reševalci so se vso noč trudili, da bi prišli do njih, ponekod pa reševalne napore ovira tudi močno deževje.