Smo v sodnih postopkih res vsi enaki?

Že lani se je zaključil stečajni postopek Pavčkovega propadlega logističnega imperija, danes pa je po slabem letu sojenja nekdanjim vodilnim v Viator & Vektor Logistiki, tudi Zdenku Pavčku in njegovemu sinu Petru Pavčku, zaradi zlorabe položaja in oškodovanja podjetja padla sodba: vsi obtoženi so oproščeni očitkov zlorabe položaja in pomoči pri tem. Padlemu tajkunu, ki je za seboj pustil 150 milijonsko luknjo, in preostali trojici tako zaradi oškodovanja podjetja tik pred stečajem ne bo treba v zapor.

No, in če so nekateri oproščeni očitkov, drugim sodišča odobrijo alternativno prestajanje zaporne kazni. Medijsko odmevne osebe večkrat ne odidejo za zapahe, temveč svojo kazen odslužijo z družbeno koristnim delom ali pa so v zaporu le ob dela prostih dnevih. Pa so sodišča tako prizanesljiva tudi navadnim državljanom?

Zoper gospoda, ki želi ostati anonimen, sta potekala dva sodna postopka. Sedaj je zaradi oškodovanja pravne osebe za dobrih 22 tisočakov obsojen na tri leta in sedem mesecev, plačati mora tudi dobrih 7.500 evrov kazni. Za zapahe bo stopil 3. decembra. Ko je zaprosil za alternativno prestajanje zaporne kazni, ki bi mu omogočilo, da njegovo podjetje obstane na trgu, mu sodišče tega ni odobrilo.

"Jaz bom to odslužil, ampak vem, da nekaterim, ki so velike ribe, odobrijo alternativno prestajanje zaporne kazni, meni, ki sem pač kar nekdo, pa ne," je za oddajoSvet povedal obsojenec.

Kdo pa je med tistimi odmevnimi primeri, ki so se izognili zaporniški celici oziroma v njej prespijo le ob vikendih?

Eden najbogatejših Slovencev Dari Južna je bil obsojen zaradi pranja denarja in oškodovanja cestnega podjetja CGP za 4,5 milijona evrov. Pogodil se je za 1.260 ur družbeno koristnega dela in plačal 1,31 milijona evrov kazni. V dobrodelne namene je moral različnim bolnišnicam odšteti še 187 tisočakov. Vsak dan, ki ga je Južna namesto v zaporu preživel na prostosti , ga je stal skoraj 2.100 evrov.

Tomaž Lovše, nekdanji lastnik Diners Cluba Slovenije, se je na zatožni klopi znašel zaradi očitkov, da je od januarja 2012 do maja 2013 z Dinersa na tri z njim povezane družbe prelil okoli 7 milijonov evrov. S tožilstvom je sklenil sporazum o krivdi v zameno za nižjo kazen in tako dobil 18 mesecev pogojne zaporne kazni, plačilo stranske kazni v višini četrt milijona evrov ter plačilo stroškov kazenskega postopka.

Dušan Črnigoj, nekdanji predsednik uprave Primorja, je skupaj z nekdanjim vodjo kadrovske službe Primorja Ožbejem Marcem med letoma 2010 in 2011 Primorju pridobil 1,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Najprej je sodišče obema prisodilo 28 mesecev zapora, višji sodniki v Kopru pa so kazen znižali na 18 mesecev zapora in odpravili denarno kazen. Namesto zapora pa sta na koncu dobila 480 ur družbeno koristnega dela. KLIK Kar pomeni, da je bila ena ura vredna kar 1.875 evrov.