Smo z referendumi šli predaleč? Možen odstop od obeh

Politiko zaposlujejo premisleki o usodi referendumov o dvigu obrambnih izdatkov in o članstvu v Natu. Ob nekaterih ocenah, da so tokrat politična preračunavanja, ki so pripeljala do napovedi obeh referendumov, šla predaleč, politika išče izhod iz nastale situacije. Ena od možnosti bi lahko bil dogovor strank o odstopu od obeh referendumov.

Po petkovem glasovanju, na katerem je DZ večinsko potrdil predlog najmanjše koalicijske stranke Levice o razpisu posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, čemur je sledila še napoved največje vladne stranke Gibanje Svoboda posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, vladajoča politika zdaj poskuša miriti situacijo in iskati rešitve iz nastale zagate. Premier Robert Golob je za ta teden že napovedal niz srečanj na to temo. V političnem ozadju pa aktivno potekajo premisleki o možnostih, ki jih imajo politični akterji na voljo. Ena od možnosti je, da Svoboda oz. njen predsednik in premier Golob odstopi od svoje napovedi, DZ pa enako kot v primeru posvetovalnega referenduma o Jek 2 doseže konsenz o preklicu že potrjenega predloga za razpis posvetovalnega referenduma z novim odlokom. O tem bi se lahko predstavniki političnih strank poskusili dogovoriti na vrhu parlamentarnih strank, ki ga je za petek napovedal predsednik vlade. NSi bo na tem srečanju podala predlog, da se politika v danih okoliščinah dogovori za umik obeh referendumov, je v izjavi za medije v DZ danes napovedal podpredsednik in vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. Na petkovem glasovanju, kjer so tudi sami podprli predlog Levice, so po njegovih besedah pripravili "stresni test za koalicijo".

Zveza Nato FOTO: Profimedia icon-expand

Prepričan je, da so z "elementom presenečenja" prišli stvari do dna, hkrati pa dosegli, da se bo koalicija morala pogovoriti, državljanom povedati resnico, vse parlamentarne stranke pa se bodo pogovorile o izpolnjevanju danih zavez, kar bi morali sicer storiti že pred sprejemom nedavno potrjene obrambne resolucije. V političnih strankah so sicer te dni pretežno zadržani s komentarji, s katerimi da želijo počakati na opravljene pogovore. So pa o tej temi v ponedeljek že razpravljali v koalicijski SD, za tem pa je predsednik stranke Matjaž Han pozval k mirni komunikaciji, trezni glavi in razumu. Na novinarsko vprašanje, ali lahko že potrjen predlog za razpis posvetovalnega referenduma doživi usodo kot primer Jek 2, pa je odvrnil, da je "v tej naši politiki vse možno". Hkrati pa je poudaril, da je nujen tudi pogovor med vsemi političnimi strankami, zato odločitev premierja zanje pozdravlja. Tudi podpredsednica in poslanka SD Meira Hot je danes zatrdila, da želijo najprej prisluhniti napovedanim pogovorom. Možnosti umika že izglasovanega predloga pa "v tem trenutku res ne vidi". Govor je o več milijardah davkoplačevalskega denarja, zato je prav, da se državljani o tem izrečejo, je prepričana. Zato so poslanci SD tak predlog tudi podprli, "ne da bi si potem čez en teden premislili". Če bi pa se za to možnost odločil predlagatelj, pa to po njenih besedah odpre nova vprašanja in terja nove pogovore. Levica sicer vztraja, da je posvetovalni referendum, ki so ga predlagali "bazična demokratična osnova". Vodja strankinih poslancev Matej Tašner Vatovec je ob tem danes dejal, da se lahko opravi razmislek o jasnosti referendumskega vprašanja in potencialnih spremembah, a osnovni okvir mora ostati enak.

Slovenska vojska FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

O možnosti, da se oblikuje zadostna večina, ki bi podprla umik referenduma, pa je dejal, da če se bo oblikovala "koalicija narodne enotnosti", ki bo ugotovila, da je Nato in povečevanje izdatkov za vojsko edina možnost za Slovenijo, bodo to stoično prenesli. Predsednik vlade bo niz sestankov začel s posvetovanjem z ustavnimi pravniki. Več izmed njih, med njima dekan ljubljanske pravne fakultete in nekdanji premier Miro Cerar in ustavni pravnik Igor Kaučič, je v minulih dneh pojasnjevalo, da bi moral biti drugi načrtovani referendum - o članstvu v Natu - referendum o mednarodnih povezavah, ne pa posvetovalni referendum. Odločitev na slednjem pa bi bila za politiko pravno zavezujoča. Prvemu srečanju premierja bo še isti dan sledilo zasedanje izvršnega odbora Gibanja Svoboda, koalicijski partnerji se bodo sestali pred četrtkovo sejo vlade, v petek bo sledil še vrh parlamentarnih strank. O nastali politični situaciji sta v nedeljo zvečer po telefonu govorila tudi premier in predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je že v soboto dejala, da bi si želela, da si Slovenija ne dela sramote v mednarodni skupnosti. Ob tem je napovedala, da se s premierjem Golobom dogovarjata za sestanek.

Nataša Pirc Musar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand