'Smo žrtev oderuških cen storitev, ki smo jih prisiljeni dobivati od ZTM-ja'

Kot je uvodoma poudaril Kavčič, zanika vse očitke, neresnice in laži, ki se zadnje dni pojavljajo v medijih. "Mislim, da se je tu zamolčalo eno pomembno dejstvo in tisti, ki poznajo sistem zdravstva v Sloveniji dobro vedo kako stvari potekajo." Pojasnil je, da Zavod za transfuzijsko medicino oskrbuje s krvjo, krvnimi pripravki in storitvami tudi največjega partnerja in to je UKC Ljubljana, ki ima te storitve vključene v košarici storitev in denar, ki ga porabi za nakup teh zadev, dobi povrnjen s strani zavarovalnice.

Kavčič je ob tem pojasnil, da so se cene storitev vsem bolnišnicam v obdobju od leta 2013 do 2023 povečale za 51 odstotkov. V tem istem obdobju pa je ZTM samo enkrat dobil odobritev ministrstva za dvig cen in to je bilo leta 2022. "14,6 odstotkov za krvne komponente in 5,6 odstotka za storitve." Cene krvi in krvnih pripravkov pa se niso povišale in so ostale takšne kot so, je še dodal.

Veliko je osebne nestrpnosti, je prepričan Zver, te nestrpnosti pa pridejo v ospredje po vsem tem času. "Predvsem je razlog aroganca, ki jo je zaslediti."

ZVER: za mene je nesprejmljivo, da si lahko sam določiš za koliko se ti mora povišati cena da prideš na ničlo, še bolj nesprejmljivo pa se mi zdi, da si nekdo ki mu uspe tak manever, si izplača delovno uspešnost na koncu leta.

Omenjal je tudi gospoda, čigar ime ni želel razkriti, ta pa naj bi zdaj sedel za pogajalsko mizo. "Prišli smo do tega, da se moramo s tem gospodom, ki je generiral te težave, zdaj dogovarjati kako bomo to reševali. Debata je bila ostra."

"Na koncu smo si izmenjali s tem gospodom besede, stisnil mi je roko, pri tem pa tekmoval, kdo bo bolj močno stisnil in me s srepečim, sovražnim pogledom gledal. Zame je bila ta grožnja. Zato povem, da če me slučajno kje povozi avtobus, bom poskrbel, da ta avtobus tudi dobi ime," je opozoril Zver. Ob tem je dodal, da bo ta gospod sicer dejal, da to ni bila grožnja, ampak zanj je to grožnja, saj gre za neke metode iz starih časov.