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Smodej o poznanstvu z Mescem, ta odgovarja: To so fantazije in načrtne laži

Ljubljana, 18. 09. 2026 16.01 pred 45 minutami 3 min branja 108

Avtor:
M.P.
Dušan Smodej, Luka Mesec

Štiri leta po tem, ko je odjeknila afera Fotopub, je razvpiti umetnik Dušan Josip Smodej, ki ga bremenijo obtožbe o spolnem nasilju, stopil pred kamere in prekinil javni molk. Med drugim je dejal, da sta se z nekdanjim ministrom iz vrst Levice "kar veliko družila", trdil pa je tudi, da Luka Mesec uživa kokain. Sokoordinator Levice je slednje zavrnil kot laž in ponovil: "Bil sem na razstavi, o tem obstaja fotografija, ki je bila neštetokrat objavljena, vse ostalo pa so fantazije in načrtne laži."

Dušan Smodej je po štirih letih molka, odkar je po izbruhu afere Fotopub spregovoril v oddaji Tarča na RTV Slovenija, nato pa se zavil v javni molk ter zapustil Slovenijo, zdaj ponovno spregovoril v intervjuju za portal Info360. V njem je naslovil afero in obtožbe, pa tudi domnevna poznanstva z vidnimi člani Levice.

Po tem, ko je pred leti trdil, da se s sokoordinatorjem Levice Luko Mescem ne poznata ter da nista skupaj uživala prepovedanih drog, je zdaj dejal, da se z nekdanjo kulturno ministrico Asto Vrečko nista veliko družila, sta se pa videvala na različnih dogodkih, medtem ko sta se z Mescem "kar veliko družila". "Bil je na več mojih zabavah," je dejal.

Dušan Smodej na sodišču
Dušan Smodej na sodišču
FOTO: Bobo

Glede svoje izjave pred štirimi leti je dejal, da je poznanstvo zanikal, ker da "je prek tretje osebe do njega prišla prošnja oz. pritisk, da Luke ne omenja oz. izpusti iz celotne zgodbe". Dodal je, da je verjel, da bo v zameno dobil pomoč. V intervjuju je trdil tudi, da je slednje takrat dojemal kot "prijateljsko pomoč", danes pa da jo vidi kot pritisk.

Dodatno je glede sokoordinatorja Levice dejal, da je "javna tajna, da uživa kokain", ter da ga je nekoč tudi osebno videl vzeti to drogo, da je šlo za kokain, pa da ve, ker da jo je takrat z njim vzel tudi sam.

'Politika se spreminja v močvirje lažnih obtožb, insinuacij, diskvalifikacij'

Mesec je glede intervjuja Smodeja, ki je minuli mesec zaradi obtožb kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb vendarle sedel na zatožno klop, dejal, da verjame, da ljudje vidijo "to prozorno propagando".

Ponovil je, da je bil v Fotopubu le na razstavi, o čemer da priča tudi fotografija, "ki je bila neštetokrat objavljena". "Vse ostalo pa so fantazije in načrtne laži. Na žalost se slovenska politika spreminja v močvirje lažnih obtožb, insinuacij, diskvalifikacij, ki delujejo po kopitu: stokrat ponovljena laž postane resnica," je jasen.

Preberi še Smodej sedel na zatožno klop: narok zaključen, kaj sledi?

Opomnil je tudi na Smodejeve besede izpred štirih let, ko je dejal, da ga sicer pozna, a da se nista družila, prav tako pa da nista nikoli skupaj uživala prepovedane droge, kar je označil za resnico. Sprašuje pa se, zakaj danes spreminja izjave: "Jih mogoče zaradi tega, ker mu zmanjkuje denarja in ker je tik pred tem, da bo obsojen na sodišču? Jih morda zaradi kakšnih dogovorov z desno oblastjo ali kakšnih pritiskov?"

Poudaril je tudi, da naj bi bil ta intervju ekskluziva portala, ki ga je objavil, a da ga je pred tem že objavil še en "medij, ki je v rokah desnice".

Dodal je še, da gre za "pričakovan uvod oz. uverturo v ljubljanske županske volitve" ter da je bil že pred odločitvijo o kandidaturi opozorjen, da bodo to "umazane" volitve. "Pričakoval sem, da bo tekma umazana, ker sem že 12 let marsikomu trn v peti, predvsem pa sem trn v peti najbolj umazanemu delu slovenske desnice, Janši in Stevanoviću, ki sta seveda za tem medijskim omrežjem, ki danes objavlja ta intervju," je še dodal.

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dušan smodej fotopub luka mesec levica

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KOMENTARJI108

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nora_ovca
18. 09. 2026 17.39
Da ga Mesec snifa ni nova flavza. To se govori že dolgo
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
18. 09. 2026 17.39
Ampak iz tega ne bo nič na sodišče bodo dali, ker je tako daleč prišlo in potem na koncu bo vse potihnilo. Zapomnite si NIHČE NE BO SEDEL!!!
Odgovori
0 0
nnnnnnnnnnn
18. 09. 2026 17.38
A pol k se je luka paču v parlamentu ni bla teorija zarote, hahahaha
Odgovori
+1
1 0
Podlesničar
18. 09. 2026 17.37
Smodej je postal nova izraelska lutka...
Odgovori
+1
1 0
Bullet5672
18. 09. 2026 17.37
Folk se naj raje vpraša, zakaj se potem VSI poslanci branijo testov na droge.
Odgovori
+2
2 0
velikiblek
18. 09. 2026 17.37
Fotopub je afera vseh afer v katero je vpletena Levica.
Odgovori
+5
5 0
EU Dig. Cenzura
18. 09. 2026 17.38
Mah vpleteni so vsi še Jenul in Nika. VSI so vpleteni!!!
Odgovori
0 0
zulj001
18. 09. 2026 17.36
A je Asta Vrečko že na pomirjevalih...
Odgovori
+4
4 0
lokson
18. 09. 2026 17.36
Biciklisti imajo zopet teorije, da za tem stojijo " desni " in to zaradi županskih volitev. Potem po vaši logiki, če vprašaš mene, lahko to storita tudi Janković in Rop z vsemi vezani katere imata. Ta dva sta županska kandidata, mar ne.
Odgovori
+4
4 0
bobiv
18. 09. 2026 17.36
Koliko ti je ivan plačal za te navedbe? Če to kar praviš drži, danes v času pametnih telefonov, sigurno obstajajo fotografije, ampak resnične , ne računalniško prirejene!
Odgovori
-3
2 5
Sirhakel77
18. 09. 2026 17.35
Mesec pravi, da je razlog za tole, ker je trn v peti najbolj umazanemu delu slovenske desnice Janši in Stevanoviču.... Pa kaj ima Smodej z njima ?
Odgovori
+8
8 0
Bonaventura
18. 09. 2026 17.35
sem vedel da je Luka zadet...take neumnosti, kot jih je klatil...
Odgovori
+9
9 0
šavrin
18. 09. 2026 17.36
samo zadet lahko hvališ nek utopični socializeml.
Odgovori
+4
5 1
Bullet5672
18. 09. 2026 17.34
Men je smešno, kako folk ne dojame, da se eni in drugi poslužujejo substanc. Ampak slovenski volilec ima spomin zlate ribce.
Odgovori
+3
4 1
vlahov
18. 09. 2026 17.33
Tanja pa je imela vezo na Nizozemskem. Droge in socializem je duo .
Odgovori
+6
6 0
zulj001
18. 09. 2026 17.32
Upam ,da je Smodej dokaze ,posnetke in vse ostalo dobro zavaroval .
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+10
10 0
Alergičen na levake
18. 09. 2026 17.32
(K)Lukec ima lepo priložnost, da danes v studiu 24 pred vsemi naredi hitri test na droge in vsem zapre usta ...
Odgovori
+13
13 0
Podlesničar
18. 09. 2026 17.34
Pri rekreativnih uporabnikih to nič ne pokaže
Odgovori
+0
1 1
Groucho Marx
18. 09. 2026 17.37
Rekreativnih. 😅🤣😂
Odgovori
+1
1 0
zulj001
18. 09. 2026 17.29
To in vse kar še pride samo dokazuje zaplankanost dela volivcev levega bloka ...
Odgovori
+12
14 2
slayer2
18. 09. 2026 17.30
Da smo si na jasnem, isto velja za desni blok!!!
Odgovori
-9
1 10
zulj001
18. 09. 2026 17.34
Mene kot volivca Lukec in pa Golob ne moreta prepričat tudi mrtvo pijanega ...
Odgovori
+5
5 0
Bolfenk2
18. 09. 2026 17.29
Bodo pa jeseni zabavni procesi na sodiščih. Smodej bo povedal kaj vse sta počela Asta in Mesec v Foto pubu. Snežič in prijatelji pa bodo pričali kaj vse je počela Tina na jahti.
Odgovori
+15
16 1
bobiv
18. 09. 2026 17.37
In snežič je merodajna priča? Lopov, davčni dolžnik, ki bi moral sedet!
Odgovori
-1
0 1
E.Nigma
18. 09. 2026 17.27
Hmmm...levi imajo vsi iste fore. En se odpove imunitete, ker igra na voljo ljudstva, kako bo izpadel pošten, ta drugi pa se sklicuje na laži, ker je kao pošten. Zakaj že? Mogoče zaradi kandidature za župana?
Odgovori
+1
5 4
Fago
18. 09. 2026 17.26
Hahaha… kako transparentna poteza desnice. Če je pristal na dasničin predlog, da bo kazen minimalna, bo zblebetal tudi, da je to nastavljeno. Kako patetično z desne strani…
Odgovori
-11
3 14
E.Nigma
18. 09. 2026 17.29
In z priznanjem tega dobil še večjo kazen? Al ti misliš, da se še bodo kje vrata odprla. Na smetišču z levico ja.
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+4
5 1
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