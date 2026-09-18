Smodej o poznanstvu z Mescem, ta odgovarja: To so fantazije in načrtne laži

Dušan Smodej je po štirih letih molka, odkar je po izbruhu afere Fotopub spregovoril v oddaji Tarča na RTV Slovenija, nato pa se zavil v javni molk ter zapustil Slovenijo, zdaj ponovno spregovoril v intervjuju za portal Info360. V njem je naslovil afero in obtožbe, pa tudi domnevna poznanstva z vidnimi člani Levice. Po tem, ko je pred leti trdil, da se s sokoordinatorjem Levice Luko Mescem ne poznata ter da nista skupaj uživala prepovedanih drog, je zdaj dejal, da se z nekdanjo kulturno ministrico Asto Vrečko nista veliko družila, sta se pa videvala na različnih dogodkih, medtem ko sta se z Mescem "kar veliko družila". "Bil je na več mojih zabavah," je dejal.

Dušan Smodej na sodišču FOTO: Bobo

Glede svoje izjave pred štirimi leti je dejal, da je poznanstvo zanikal, ker da "je prek tretje osebe do njega prišla prošnja oz. pritisk, da Luke ne omenja oz. izpusti iz celotne zgodbe". Dodal je, da je verjel, da bo v zameno dobil pomoč. V intervjuju je trdil tudi, da je slednje takrat dojemal kot "prijateljsko pomoč", danes pa da jo vidi kot pritisk. Dodatno je glede sokoordinatorja Levice dejal, da je "javna tajna, da uživa kokain", ter da ga je nekoč tudi osebno videl vzeti to drogo, da je šlo za kokain, pa da ve, ker da jo je takrat z njim vzel tudi sam.

'Politika se spreminja v močvirje lažnih obtožb, insinuacij, diskvalifikacij'

Mesec je glede intervjuja Smodeja, ki je minuli mesec zaradi obtožb kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb vendarle sedel na zatožno klop, dejal, da verjame, da ljudje vidijo "to prozorno propagando". Ponovil je, da je bil v Fotopubu le na razstavi, o čemer da priča tudi fotografija, "ki je bila neštetokrat objavljena". "Vse ostalo pa so fantazije in načrtne laži. Na žalost se slovenska politika spreminja v močvirje lažnih obtožb, insinuacij, diskvalifikacij, ki delujejo po kopitu: stokrat ponovljena laž postane resnica," je jasen.