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Zgodba se razvija

Smodej sedel na zatožno klop

Ljubljana, 19. 08. 2026 13.15 pred dvema minutama 1 min branja 67

Avtor:
M.V. Ne.M.
Dušan Smodej na sodišču

Na okrožnem sodišču v Ljubljani poteka predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja zaradi obtožb o spolnem nasilju v aferi Fotopub.

Okrožno sodišče v Ljubljani je imelo težave z vročanjem obtožnice, ki Dušana Smodeja bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. 

Smodej je kmalu po izbruhu afere pred skoraj štirimi leti vse očitke zanikal. Obtožnica proti njemu je postala pravnomočna marca letos. Društvo je ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji. 

Afera Fotopub je izbruhnila avgusta 2022, ko so se na enem od družbenih omrežjih pojavila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. 

Proti Smodeju je bil ločeno na okrajno sodišče v Ljubljani vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.

Preberi še Zoper Smodeja tudi obtožnica zaradi goljufije
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KOMENTARJI67

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Alergičen na levake
19. 08. 2026 14.13
Menda so tudi Kovačevo kobilo priklenili na radiator ... ampak je šele doma opazla ...
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0 0
Dolgočasnež
19. 08. 2026 14.13
zanimivo da še najdeš folk v komentarjih ki ga brani.....pedoti kar kažite se
Odgovori
+1
1 0
ta_pametni
19. 08. 2026 14.12
Grem stavit, da si je izspogajal oprostilno sodbo, preden je sploh sprejel vabilo na sodišče.
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-1
0 1
ArkaMast
19. 08. 2026 14.11
V zapor, skupaj z mozaičarjem Rupnikom. Za otroke gre.
Odgovori
+2
2 0
lolekbrezbolek
19. 08. 2026 14.08
Ima kaj denarja s sabo? Prjatla zanima...
Odgovori
+0
1 1
CorbaMorba
19. 08. 2026 14.06
Vaš najljubši
Odgovori
+2
2 0
kalašnik
19. 08. 2026 14.05
Če je un dubu za umor 6 let bo tale par mesecev...hvala lepa in nasvidenje...zadnji naj ugasne luč
Odgovori
+6
7 1
Protoc
19. 08. 2026 14.05
Kaj pa Kresalova pa njeni kužki..tam sta z mozem tudi delala nasilje na psi
Odgovori
+1
5 4
Verus
19. 08. 2026 14.02
KAKŠNO FRIZURO IMA TA SODNICA?!? Se meni zdi - ne no, MA NI, slabo vidim. Zihr.
Odgovori
+1
1 0
Verus
19. 08. 2026 14.01
Zagovor : mal smo seksal, samo one niso znale, ker so spale.
Odgovori
+2
2 0
Podlesničar
19. 08. 2026 13.57
Edino logično bi blo, da bo priznal krivdo, se izognil sojenju... in se pogodil za 3 leta pogojne kazni.
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+1
5 4
Dolgočasnež
19. 08. 2026 14.12
a tole pa podpiraš ker je levi ane ..posiljevanje žensk..zanimivo kako se obrne... da se ga priveže pa da ga zumba do smrti nabija
Odgovori
0 0
Verus
19. 08. 2026 13.52
VSI MI, KI SMO VOLILI "DESNO" - Se še spomnite, kako cigler kralj kritiziria dolgotrajno oskrbo in nas dobro prepriča, kako ne štima? KAJ JE DRUGAČE? KAJ SE JE SPREMENILO? Razen tega, da dobesedno BREZPOSELNE osebe brez prihodkov morajo plačati dve zdravstveni zavarovanji in dolgotrajno oskrbo, ker se socialnih podpor v resnici ljudem ne podeljuje! POVEM VAM - ISTI SO VSI! Lažejo skozi statistike, sprenevedajo se, da so sprti, v resnici ste VI (MI) osliček, ki naseda vedno znova in znova. To, kar tukaj beremo je pa kvazi sodna reč, ki bo potihnila kot vse druge odmevne reči.
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+11
13 2
prfox
19. 08. 2026 13.52
Varnostni pregled Rusinje Viktorije Krivolucke, je naredil bivši direktor SOVE Joško Kadivnik, znan iz afere Black Cube, pri katerem ni nič zaznal. Čeprav je bil v SOVI več kot 30 let Joško ni vedel, da Roman Andrejevič Jeglič (Catch the Cash) iz Rusije že 10 let živi v Bohinju. V verižni igri catch the cash je bilo nategnjenih vsaj 80.000 Slovencev Po nekaterih podatkih se je obrnilo celo 140 milijonov mark.
Odgovori
+12
13 1
Podlesničar
19. 08. 2026 14.01
Mark? Kdaj je pa bilo to? 😅
Odgovori
-1
2 3
prfox
19. 08. 2026 14.03
ko si še v plenice s***
Odgovori
+4
5 1
Podlesničar
19. 08. 2026 14.06
No saj... kaj ma to veze... da ne boste še kakšnega partizana našli...
Odgovori
+0
1 1
GJ19
19. 08. 2026 13.51
Dolgo so kovali kako izpeljati vso proceduro na sodišču, da za vekomaj pometejo očitke pod preprogo.
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+9
10 1
Kumul
19. 08. 2026 13.50
To bo farsa brez meja...
Odgovori
+12
13 1
Stauffenberg
19. 08. 2026 14.02
Kot tista iz afere patria.
Odgovori
+4
5 1
FineFine
19. 08. 2026 13.47
No, saj se bodo dogovorili. Smodej ne bo omenjal imen ljudi iz Levice, pa ga za nagrado ne bodo zaprli / linčali znotraj zapora pod pretvezo, da si je življenje sam končal. Saj imajo svojega sodnika, ki lahko to doseže.
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+10
12 2
Podlesničar
19. 08. 2026 13.52
A ni že 10x povedal, da na zabavah ni bilo nobenga iz stranke Levica? Očitno eni ne ločite, kaj je razstava in kaj so privatne zabave...
Odgovori
-10
2 12
Groucho Marx
19. 08. 2026 13.54
Če on 10x nekaj pove, je to približno tako verodostojno kot podpis Vladimirja Putina na peticiji.
Odgovori
+4
7 3
Podlesničar
19. 08. 2026 13.56
Zakaj potem sploh soditi, če že vse veste? :)
Odgovori
-4
1 5
Dolgočasnež
19. 08. 2026 14.12
Podlesnik je isti zato ne razume kaj je narobe ....
Odgovori
0 0
prfox
19. 08. 2026 13.47
Varnostni pregled Rusinje Viktorije Krivolucke, je naredil bivši direktor SOVE Joško Kadivnik, znan iz afere Black Cube, pri katerem ni nič zaznal. Tudi ni vedeli, da Roman Andrejevič Jeglič (Catch the Cash) iz Rusije že 10 let živi v Bohinju. V verižni igri catch the cash je bilo nategnjenih vsaj 80.000 Slovencev Po nekaterih podatkih se je obrnilo celo 140 milijonov mark.
Odgovori
+5
6 1
Perovskia
19. 08. 2026 13.47
Glede na to da je 95%sodisca komujazev vemo kaj bo. Nic
Odgovori
+8
13 5
Kviz
19. 08. 2026 13.46
Ogledalo levnuhov.
Odgovori
+1
7 6
jafalical
19. 08. 2026 13.45
Kocno so ga prijeli in posadili na zatozno klop.Sam to se nic ne pomeni, ker verjetno, kot kaze, da je vs etako dolgo trajalo, ima ta na glavi masla se in se, tiste afera je bila malce pod preporgo pometena in se kako ze zrela za kaznovanje vseh teh akterjev.
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+7
8 1
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