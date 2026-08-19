Smodej sedel na zatožno klop

Smodej je kmalu po izbruhu afere pred skoraj štirimi leti vse očitke zanikal. Obtožnica proti njemu je postala pravnomočna marca letos. Društvo je ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

Okrožno sodišče v Ljubljani je imelo težave z vročanjem obtožnice, ki Dušana Smodeja bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb.

Afera Fotopub je izbruhnila avgusta 2022, ko so se na enem od družbenih omrežjih pojavila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil.

Proti Smodeju je bil ločeno na okrajno sodišče v Ljubljani vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.