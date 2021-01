Smola sibirske cedre Živica – skoncentrirana moč narave

Cedrina živica - kaj je to in kakšna je njena sestava?

icon-expand Živica - 20% smola sibirske cedre v cedrinem olju FOTO: Arhiv ponudnika

Vsi izdelki iz sibirske cedre so edinstveni in koristni za človeka. Tako pri otrocih, kot odraslih se pokažejo njeni pozitivni naravni učinki, saj bo v pomoč pri različnih težavah, kot so bolezni dihal, virusna obolenja, zmanjšana možganska aktivnost, normalizacija prebavnega trakta in nespečnost. Kaj je smola sibirske cedre ali po rusko »živica«? V Sibiriji oz. v Rusiji jo poznajo že stoletja, saj je bila včasih narava edini izvir pomoči pri zdravstvenih težavah. Sestavljena je zgolj iz nerafiniranega olja sibirske cedre, v katerega dodajo cedrino prečiščeno smolo (v razmerju 4 enote olja : 1 enota smole). Sama beseda izhaja iz staroslovanske besede »živ« ali življenje, saj so njene koristi povezovali zdravilnimi učinki. V današnjem pojmovanju to ni zdravilo. Kot rečeno, ljudje so se že zdavnaj naučili uporabljati živico za zdravljenje ran, poškodb, različnih vnetij ter bolezenskih stanj.

icon-expand Nabiranje smole sibirske cedre FOTO: Arhiv ponudnika

Kot je splošno znano, se smola pojavi na iglavcih vedno tam, kjer se na drevesu pojavi poškodba. Lahko bi rekli, da je to svojevrsten imunski odziv drevesa, saj po eni strani smola aktivno obnavlja poškodovana drevesna vlakna, po drugi pa je fizična in kemična ovira za bakterije, viruse, glivice in škodljivce. Smola sibirske cedre od nekdaj velja za izjemno dragoceno. Na drevesu je lepljiva in dišeča, s časom pa postane trda. V gozdovih Sibirije še vedno obstaja tradicija nabiranja smole, pri čemer se staroselci potrudijo, da pri tem opravilu drevesa ne ranijo, ampak vzamejo le tisto, kar jim narava ponudi sama od sebe. Taka smola (živica) je posebna tudi po tem, da ohrani sestavo in svoje močne baktericidne in antiseptične učinke v dolgem časovnem obdobju.

icon-expand Storži sibirske cedre FOTO: Arhiv ponudnika

Znanost je v smoli sibirske cedre razkrila približno 50 različnih spojin, zato jo smatrajo za »naravni bioaktivni kompleks s široko paleto koristnih učinkov«. Olje sibirske cedre in smola medsebojno sinergijsko delujeta in se biokemično povezujeta. Človeško telo ju zato dobro prenaša in absorbira, saj le redko lahko povzročita draženje ali alergijo. Ravno tako ni poznanih kontraindikacij. Živica vsebuje: - omega kisline (3, 6, 9) - eterična olja in aminokisline - vitamine in minerale (A, E, D, C, P, pa tudi vitamine iz skupine B) - fitoncide (organske hlapne komponente, ki delujejo baktericidno) - fitosterole (skupina sterolov rastlinskega izvora, ki zmanjšujejo absorpcijo holesterola) - fosfolipide (fosfolipidi so gradniki celičnih membran) Važno je, da boste z uživanjem poleg naštetega v telo vnesli še selen, smolne kisline in terpene, ki so naravni sovražniki mikrobov in okužb, ter tako znatno izboljšali imunski sistem svojega telesa. Koristi uživanja smole sibirske cedre Za otroke in starejše je najbolje, da izdelek začnete jemati po kapljicah (pol čajne žličke) ali v blagi 5-odstotni koncentraciji smole v olju sibirske cedre. Izdelki z višjimi koncentracijami

icon-expand Živica v olju sibirske cedre FOTO: Arhiv ponudnika