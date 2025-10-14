Smrdljivke preplavile Slovenijo, prizori invazije tudi iz Hrvaške

Slovenijo so preplavile smrdljivke, pročelja in zidovi hiš so jih polni in marsikje jim s težavo preprečijo vstop v notranje prostore, ne ustavijo jih niti komarniki. Gre za invazijo marmoriranih smrdljivk in azijskih harlekinskih polonic. Obe povzročata škodo tudi v kmetijstvu. Podobni prizori pa prihajajo tudi iz Hrvaške.

V Sloveniji že zadnjih osem let opažamo pravo invazijo marmoriranih smrdljivk in azijskih harlekinskih polonic, smo že poročali. V zadnjih dneh se na družbenih omrežjih širijo posnetki številnih smrdljivk. Kot pa poroča Index, se v zadnjih nekaj dneh tudi na sosednjem hrvaškem na družbenih omrežjih pritožujejo nad neprimerljivo invazijo smrdljivih stenic. Stanovalci pišejo, da so njihove stene in okna polni smrdljivih stenic, da jim vstopajo v stanovanja, da smrdijo in da jih motijo, čeprav so za ljudi neškodljive. Ta pojav je pogost v tem letnem času, ko stenice iščejo topla zavetja, v katerih bi preživele. Invazivna azijska vrsta, tako imenovana rjava marmorirana stenica (Halyomorpha halys), ki jo v zadnjih letih srečujemo vse pogosteje, je postala prevladujoča v EU.

Kaj vemo o teh 'smrdljivih' živalih?

Smrdljivke FOTO: Shutterstock icon-expand

Od kod so prišle te živali, ki, če jih stisnemo, zasmrdijo? Smrdljivka je k nam prišla kot 'slepi potnik' s pridelki iz Azije, polonice pa so v Evropo uvozili načrtno – za zatiranje listnih uših v rastlinjakih. Ker nobena od njiju nima dovolj učinkovitih naravnih sovražnikov, v prid so jima tudi podnebne spremembe z vse bolj milimi zimami, sta se obe vrsti žuželke namnožili že do te mere, da povzročata hude preglavice kmetom.

Škoda je še posebej velika na Primorskem, kjer je populacija kar do osemkrat višja kot drugod po državi, smo že poročali. "Marmorirana smrdljivka sodi v družino ščitastih stenic, je invazivna vrsta, njen izvor pa je Azija, najbrž Kitajska," je za naš portal pojasnil Jože Miklavc, vodja oddelka za Varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor.

