Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Smrdljivke preplavile Slovenijo, prizori invazije tudi iz Hrvaške

Ljubljana , 14. 10. 2025 10.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , Ti.Š.
Komentarji
49

Slovenijo so preplavile smrdljivke, pročelja in zidovi hiš so jih polni in marsikje jim s težavo preprečijo vstop v notranje prostore, ne ustavijo jih niti komarniki. Gre za invazijo marmoriranih smrdljivk in azijskih harlekinskih polonic. Obe povzročata škodo tudi v kmetijstvu. Podobni prizori pa prihajajo tudi iz Hrvaške.

V Sloveniji že zadnjih osem let opažamo pravo invazijo marmoriranih smrdljivk in azijskih harlekinskih polonic, smo že poročali. V zadnjih dneh se na družbenih omrežjih širijo posnetki številnih smrdljivk. Kot pa poroča Index, se v zadnjih nekaj dneh tudi na sosednjem hrvaškem na družbenih omrežjih pritožujejo nad neprimerljivo invazijo smrdljivih stenic. Stanovalci pišejo, da so njihove stene in okna polni smrdljivih stenic, da jim vstopajo v stanovanja, da smrdijo in da jih motijo, čeprav so za ljudi neškodljive. Ta pojav je pogost v tem letnem času, ko stenice iščejo topla zavetja, v katerih bi preživele. Invazivna azijska vrsta, tako imenovana rjava marmorirana stenica (Halyomorpha halys), ki jo v zadnjih letih srečujemo vse pogosteje, je postala prevladujoča v EU.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj vemo o teh 'smrdljivih' živalih?

Smrdljivke
Smrdljivke FOTO: Shutterstock

Od kod so prišle te živali, ki, če jih stisnemo, zasmrdijo? Smrdljivka je k nam prišla kot 'slepi potnik' s pridelki iz Azije, polonice pa so v Evropo uvozili načrtno – za zatiranje listnih uših v rastlinjakih. Ker nobena od njiju nima dovolj učinkovitih naravnih sovražnikov, v prid so jima tudi podnebne spremembe z vse bolj milimi zimami, sta se obe vrsti žuželke namnožili že do te mere, da povzročata hude preglavice kmetom. 

Preberi še Smrdljivke k nam prišle iz Italije, populacija na Primorskem do osemkrat višja

Škoda je še posebej velika na Primorskem, kjer je populacija kar do osemkrat višja kot drugod po državi, smo že poročali. "Marmorirana smrdljivka sodi v družino ščitastih stenic, je invazivna vrsta, njen izvor pa je Azija, najbrž Kitajska," je za naš portal pojasnil Jože Miklavc, vodja oddelka za Varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. 

Smrdljivke
Smrdljivke FOTO: Shutterstock

V desetih letih se je razširila tako v Združenih državah Amerike kot tudi v Evropi. Vzroke gre pripisati trgovskim potem oziroma uvozu pridelkov iz teh dežel. Kaj lahko kmetje – poleg mrež – še naredijo v boju proti smrdljivkam? Na voljo je tudi kemični način varstva – učinkoviti insekticidi, ki stenice zatirajo. Tretja možnost je uporaba naravnih sovražnikov.   

smrdljivci slovenija hrvaška
Naslednji članek

Vlada: Božičnica pol minimalne plače. Delodajalci: Letos je ni možno izplačati

SORODNI ČLANKI

Smrdljivke k nam prišle iz Italije, populacija na Primorskem do osemkrat višja

Marmorirane smrdljivke in harlekinske polonice 'lezejo iz vsake špranje'

KOMENTARJI (49)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
duhccc
14. 10. 2025 11.59
+2
potem se gremo pa zeleno enrgijo in to sam evropa pumpa iz tem drugi se sploh ne obremenjujejo ce dobimo iz azije smrdlivce potem je tut se druga svinarija v ozracju iz drugje svet se vrti,,,,, pa z kravami tezijo da prozvajajo prevec metana pogledajo nej kok metana gre iz zapuscenih naftnih vrtin ... zanima jih sam eno denar...in razni davki in pranje mozganov,,,
ODGOVORI
2 0
Dooomer
14. 10. 2025 11.59
Ene smrdlivke clo helikopterje kupujejo.
ODGOVORI
0 0
ELIASMOD
14. 10. 2025 11.56
+1
Sem mislil smrdljivke iz državnega zbora..
ODGOVORI
2 1
AleksanderS
14. 10. 2025 11.55
-2
a zdaj je svoboda in to prosto lazijo ... naj vlada ukrepa proti tej nadlogi .... ministrstvo za smrdljivke naj se ustanovi in direktorat
ODGOVORI
0 2
13julij
14. 10. 2025 11.59
Smrdljivka je že dolgo časa prisotna.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
14. 10. 2025 11.53
očitno je to "nadomestek" maj kebrov, ki jih skoraj ni več......
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
14. 10. 2025 11.50
-1
So prišli z Rutejevo delegacijo
ODGOVORI
1 2
JApajaDAja
14. 10. 2025 11.54
drončki?
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
14. 10. 2025 11.49
Nebom več nič posadil.
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
14. 10. 2025 11.49
Zdaj so polži že dolgočasni..potreseš malo tistih kroglic in maš mir... zdaj pa je čas za nekaj novega..
ODGOVORI
0 0
boslo
14. 10. 2025 11.49
+4
Še en dokaz več, da iz vzhoda še ni prišlo nič pametnega
ODGOVORI
5 1
komandos
14. 10. 2025 11.44
+8
Te smrdljivke smrdijo kot pokvarjena golobova VLADA
ODGOVORI
10 2
13julij
14. 10. 2025 12.00
To pa ni sovražni govor
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
14. 10. 2025 11.43
+3
Za 1 leto prepovedati ves uvoz iz kitajske.
ODGOVORI
4 1
Rdečimesečnik
14. 10. 2025 11.43
+3
Kater strup pali na tele
ODGOVORI
3 0
extradeluxe
14. 10. 2025 11.39
res je na obali ponekod jih je kot nikoli poprej
ODGOVORI
0 0
Verus
14. 10. 2025 11.37
+2
S pohlepom pridejo tudi tujerodne vrste. Znebili se jih me bomo nikoli. Zavlekle so se v vse luknice, drevesa itd. Naravnega plenilca pa nimajo.
ODGOVORI
3 1
Juzles Iters
14. 10. 2025 11.35
-1
Kaj delajo ptice? Zabušavajo?
ODGOVORI
1 2
Verus
14. 10. 2025 11.38
+1
Te hroscki nimajo naravnih plenilcev pri nas.
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
14. 10. 2025 11.45
+2
Ptice so v tem slučaju juzles iters; ne jejo tega hudiča smrdljivga.
ODGOVORI
3 1
mercedesw201fan
14. 10. 2025 11.33
+9
imamo mi invazijo barab in brezdelnežev ter socialcev... da ne govorim o narodnostnih skupnostih...smrdljivci so najmanjsi problem...je res pa da jih je veliko letos ja..
ODGOVORI
14 5
Verus
14. 10. 2025 11.38
-5
Sram te je lahko.
ODGOVORI
2 7
mercedesw201fan
14. 10. 2025 11.39
+4
saj me je..sam ne tega kar si ti želiš
ODGOVORI
7 3
Verus
14. 10. 2025 11.41
+2
1. prav imas del, ko namigujes na priseljevanje 2. lažeš o socialnih, ker v Sloveniji oseba zelo težko dobi danes socialno podporo 3. v Sloveniji lažemo o receh in skrivamo resnice. Ogromno podjetij je v rdečih stevilka, ogromno je brezposelnih in zelo malo resnih priložnosti za zaposlitev. + negativna selekcija + pozitivna diskriminacija
ODGOVORI
4 2
Verus
14. 10. 2025 11.42
-1
Nimas vse narobe,.kar pises, si pa močno zahrbten do ljudi v stiskah, ki se poskusajo prebiti do normalnega zivljenja v nenormalni druzbi. Beri: ljudi brez sluzbe, brez socialne ali z njo.
ODGOVORI
1 2
mercedesw201fan
14. 10. 2025 11.44
+4
povsem se strinjam s teboj...razen sociale, razen raznoraznih samopomoči društev, rdečega križa itd.. ko ti zgoraj navedeni pridejo z bmw jem 4 leta starim po pakete...imela bi se kaj pogovarjati...raje nekje od pivi..ne tukaj.. smrdljivce je vedno bilo in bo težko zatreti...množijo se prehitro
ODGOVORI
4 0
mercedesw201fan
14. 10. 2025 11.45
+2
ljudi v stiskah se načeloma nisem dotaknil ...vsak ima svojo zgodbo ali stisko kakor hočeš
ODGOVORI
2 0
Verus
14. 10. 2025 11.50
-2
Verjamem, da obstajajo ljudje, ki zlorabljajo reci. Vedno je fokus na njih. Obstajajo oa tudi ljudje, ki res potrebujejo pomoč in so žrtev diskriminacije, predsodkov, cele množice neumnosti. Generalizirati nikoli ni prav. Ne poznas resnic, ki se skrivajo pred javnostjo. Namerno se v eter plasirajo reci o katerih pises, zato, ker so za manipulacijo z javnim mnenjem in naposled na skodo tebi, ko bos potreboval pomoc. Obstajajo ljudje, ki so poslali po 200 prijav na razpise za zaposlitev, pa me dobijo priloznosti, ker so zrtev spodletelih druzbenih in moralnih norm. Stevilni med njimi so sposobni, pametni, a so zrtev razlicnih predsodkov. Taksnih reci v javnosti nikoli ne beres, ker smo ustvarili druzbo, v kateri je bolje molcati o resnicah, ker so lazi enostavno prehrupne in prevec vplivne. V drzavi je mimimalno 120 000 brezposelnih.
ODGOVORI
0 2
Verus
14. 10. 2025 11.52
-1
midva nisva nasprotnika, zgolj drugace zreva v druzbene zdrse. Slovenija je zrtev lazne statistike in spodletele politike. V bistvu kar celotna Evropa.
ODGOVORI
0 1
Uporabnik1921539
14. 10. 2025 11.33
+4
in kako se proti njim borijo v izvornih dezelah?
ODGOVORI
5 1
jung
14. 10. 2025 11.36
+7
Da smrdijo še bolj kot oni.
ODGOVORI
9 2
but_the_ppl_are_retarded
14. 10. 2025 11.45
+5
Pošljejo jih v Evropo.?
ODGOVORI
5 0
jung
14. 10. 2025 11.49
but.......Koga ?????
ODGOVORI
0 0
Lolita
14. 10. 2025 11.24
+4
ko se spomnim pomladi, poletij, ko jih ni bilo so bili lepi časi...
ODGOVORI
4 0
Houdre
14. 10. 2025 11.23
-5
Pustite te živalce….resno nas ogrožajo le le(w)nuhi
ODGOVORI
10 15
Neža0O1
14. 10. 2025 11.29
+6
Po celi EU
ODGOVORI
7 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286