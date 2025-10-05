Smrdljivke k nam prišle iz Italije, populacija na Primorskem do osemkrat višja

V Sloveniji zadnjih osem let opažamo pravo invazijo marmoriranih smrdljivk in azijskih harlekinskih polonic. In če je smrdljivka k nam prišla kot 'slepi potnik' s pridelki iz Azije, pa so polonice v Evropo uvozili načrtno – za zatiranje listnih uših v rastlinjakih. Ker nobena od njiju nima dovolj učinkovitih naravnih sovražnikov, v prid so jima tudi podnebne spremembe z vse bolj milimi zimami, sta se obe vrsti žuželke namnožili že do te mere, da povzročata hude preglavice kmetom. Škoda je še posebej velika na Primorskem, kjer je populacija kar do osemkrat višja kot drugod po državi. Kje so rešitve in kako se jih sploh učinkovito znebiti?

Marmorirana smrdljivka je eden največjih škodljivcev iz družine stenic. Zavetje si pozimi poišče v steli, lopah, pogosto jo najdemo tudi v človeških bivališčih. Ker ob ogroženosti spusti zelo močan smrdljiv vonj, predstavlja nadlogo za ljudi. FOTO: Profimedia icon-expand

Neprijetne in nadležne, polna so jih pročelja hiš. Še posebej v jesenskem času marmorirane smrdljivke in azijske harlekinske polonice pogosto najdemo tudi v notranjih prostorih, kjer zaradi toplejših toplejših temperatur iščejo primeren prostor za prezimovališče. Prava invazija teh tujerodnih žuželk se je pri nas pričela z letom 2017.

Smrdljivka 'slepi potnik'

Podoben pojav so v Evropi pred leti zaznali v bližini vojaških letališč. Tujerodnega škodljivega koruznega hrošča so najprej opazili v okolici letalskih baz v Italiji, kar po besedah Lešnika nakazuje, kako pomemben dejavnik medcelinskega prenašanja škodljivih organizmov so letala.

"Marmorirana smrdljivka sodi v družino ščitastih stenic, je invazivna vrsta, njen izvor pa je Azija, najbrž Kitajska," uvodoma pojasnjuje Jože Miklavc, vodja oddelka za Varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. V desetih letih se je razširila tako v Združenih državah Amerike, kot tudi v Evropi. Vzroke gre pripisati trgovskim potem oziroma uvozu pridelkov iz teh dežel. Temu prikimava tudi Mario Lešnik, profesor na mariborski Fakulteti z kmetijstvo in biosistemske vede, pristojen za področje Varstva rastlin. "Običajna pot teh škodljivih žuželk je s pošiljkami rastlinskega materiala, ki krožijo po svetu, med celinami. Ker se lahko skrijejo v katerokoli blago in potujejo z letali, ladjami, kot 'slepi potnik' pridejo v naše okolje," razlaga.

Pročelja hiš so v jesenskem času polna invazivnih marmoriranih smrdljivk. FOTO: 24ur.com icon-expand

Te stenice pa imajo izjemen potencial za širjenje, že prva tri leta po pojavu so strokovnjaki opažali zelo intenzivno povečevanje populacije. "Marmorirana smrdljivka je zelo dober letalec – odrasla žužela lahko na dan preleti tudi do dva kilometra," ponazarja Miklavc in dodaja, da si torej lahko predstavljamo, kako hitro se širi. Hkrati se je popolnoma prilagodila naši klimi, ki je očitno podobna tej, kot je bila v njeni izvorni deželi. Prav tako nima dovolj učinkovitih naravnih sovražnikov, ki bi uspešno regulirali populacijo. Lešnik sicer računa, da se bo ta sčasoma stabilizirala in da bodo naravni sovražniki vseeno "opravili svoje delo".

Ne le neprijetne in nadležne, ogromno škodo povzročajo v kmetijstvu

Ker smrdljivke izločajo snov z močnim in izrazito neprijetnim vonjem, so seveda nadloga v naseljih. Sive lase pa povzročajo predvsem kmetom – škoda na pridelkih je lahko zelo velika, po besedah Lešnika so izgube pridelka (recimo pri sadju) lahko tudi med 60- in 70-odstotne. Stenice imajo namreč sesalo, s katerim sesajo sokove oziroma rastlinsko tkivo. Na mestih, kjer insekt plod nabode, pride do kvarnih procesov, infekcij gliv ... "S tem povzročajo različna razbarvanja na kožici plodov, posledica sesanja so tudi deformacije. Takšni plodovi so sicer še zmeraj užitni, primerni za prehrano oziroma predelavo, ne sodijo pa več v prvi kakovostni razred. In ker niso vizualno privlačni, so tržno nezanimivi," ponazarja tudi strokovnjak s Kmetijsko gozdarskega zavoda. "Enostavno povedano: tega ne morete prodati, ker nihče ne bo kupil."

Plod, ki ga je 'napadla' marmorirana smrdljivka ni več primeren za trženje. Finančne izgube po hektarju so lahko zelo velike. FOTO: Kmetijski inštitut Slovenije icon-expand

Škodo v kmetijstvu v zadnjih letih letih je po njegovih besedah težko oceniti – odvisno od kulture. "V trajnih nasadih jablan, ki so večinoma pod mrežo, je škoda omejena predvsem na zunanje vrste. Nekateri sadjarji pa so pa te mreže spustili že čisto do tal in tam je škoda manjša." Zelo so lahko škodi podvrženi nasadi breskev, hrušk, tudi oljk – ta je odvisna tudi od leta in bližine drugih gostiteljskih rastlin. "Gre za žuželko, ki se hrani z zelo velimi številom različnih rastlin – kmetijskih, okrasnih, gozdnih," pravi Lešnik. "Za marmorirano smrdljivko je značilno, da ima preko 300 gostiteljskih rastlin. Zelo dobra gostiteljska rastlina je soja, tudi leska. In če so takšne kulture v bližini, bo najprej na teh, ko jih bo zmanjkalo, pa se bo selila drugam," prikimava tudi Miklavc.

Zelena smrdljivka FOTO: 24ur.com icon-expand

Na pridelkih škodo sicer lahko povzročajo različne vrste stenic – imamo tako tujerodne, kot domorodne vrste. Zelena smrdljivka je bila nenehno prisotna v našem okolju, vendar je s spremembo klime (zime so čedalje toplejše, pomladi vedno bolj zgodnje) odstotek preživelih stenic, ki prezimijo, bistveno večji, kot je bil v preteklosti. Prav zaradi tega je pomladi in poleti več teh žuželk, ki posledično povzročajo tudi večjo škodo.

Imamo sicer več domorodnih vrst stenic, ki povzročajo podoben obseg škode kot marmorirana smrdljivka. V letošnjem letu je ta zaradi domorodnih vrst – recimo zelenega smrdljivca – enako velika. Te so že pred prihodom marmorirane smrdljivke povzročale precejšnjo škodo, populacija pa se zaradi podnebnih sprememb povečuje. Zaradi neugodnih kemičnih vplivov kmetijske pridelave se prav tako zmanjšujejo populacije naravnih sovražnikov. Vsi ti dejavniki skupaj pa potem pripeljejo do povečanih populacij. Podnebne spremembe hkrati omogočajo ugodnejše prezimovanje, ter povečano število generacij. In splet vseh teh okoliščin povzroči, da so stenice čedalje bolj nadležni škodljivci. Mario Lešnik, profesor na mariborski Fakulteti z kmetijstvo in biosistemske vede

Kaj lahko kmetje – poleg mrež – še naredijo v boju proti smrdljivkam?

Na voljo je tudi kemični način varstva – učinkoviti insekticidi, ki stenice zatirajo. "A tukaj moramo vedeti, da se s tem zatira predvsem nižje razvojne stadije, odrasla žuželka pa, ko začuti, da se škropi (s pršilnikom v nasadu ali s poljsko škropilnico), običajno odleti stran. Nižji razvojni stadiji še nimajo kril in ostanejo na pridelku oziroma kulturi, smrtnost je tukaj zelo visoka. A težava je, ker insekticidi, ki jih imamo v Evropi registrirane, nimajo rezidualnega oziroma dolgotrajnega delovanja. Delujejo torej nekaj dni in ker so stenice dobro migratorne, se pač lahko vrnejo spet nazaj," pojasnjuje Jože Miklavc. Tretja možnost je uporaba naravnih sovražnikov. "Tudi komercialno je na voljo vrsta jajčnega parazitoida, ki napada jajčeca smrdljivke. Tega lahko kmetje, ki vstopajo v ukrepe biotičnega varstva, kupijo in uporabljajo kot eno vrsto zaščite. Seveda pa to ne more biti edina možnost," pove Miklavc. Podobno omeni tudi Lešnik, ki razlaga, da so bile posebne parazitoidne osice že sproščene pri sistemu biotičnega varstva v okviru raziskovalnih projektov. "To so majhne osice, ki odložijo svoja jajčeca v jajčeca stenice, ličinka pa tega nato uniči. Kupijo jih lahko kmetje in kmetijska podjetja, pa tudi gospodinjstva za sproščanje na vrtovih. Težava pri njihovi uporabi pa je, da se v kmetijskih pridelovalnih sistemih uporablja velika količina pesticidov in insekticidov, s čimer se zatre tudi te žuželke." Strokovnjak sicer pričakuje, da se bo v nekaj letih populacija parazitoidnih osic v našem okolju namnožila do te stopnje, da bodo kolikor-tolikor držale v šahu populacije škodljivih stenic.

Nekatere vrste parazitoidnih osic so pri nas že komercialno na voljo kupcem. (Na fotografiji epruveta s parazitoidnimi osicami vrste Trichogramma) FOTO: Profimedia icon-expand

Miklavc sicer omeni tudi metodo množičnega ulova s pomočjo feromonske vabe. Takšno (le v precej manjši obliki) imajo za monitoring številčnosti populacije tudi na mariborskem Zavodu – v okviru delovanja javne službe Varstva rastlin namreč spremljajo nalet čez celo rastno dobo žuželke. "Ugotavljamo, kdaj začnejo pomladi zapuščati zimska bivališča – konec aprila, maja; jeseni pa, kdaj si začnejo iskati zavetje. Seveda to ne gre iz dneva v dan, temveč traja daljše časovno obdobje," ponazarja.

Vse te vrste stenic za človeka večinoma niso nevarne. "V stanovanja pride prezimovat in se potem, ko se jih hočemo znebiti in so ogrožene, zgodi kdaj tudi kakšen pik. Ne dogaja pa se, da bi te rastlinojede stenice namenoma napadale človeka ali živali. Imamo sededa tudi primer stenice, ki živi na živali in človeku. Tudi populacije posteljnih stenic se povečujejo," pripoveduje Lešnik.

In ker si stenice v jesenskem času začnejo iskati prostore, kjer bodo ob ugodnejših temperaturah prezimile, je število ulovljenih na feromonsko vabo primerno nižje. "V severovzhodni Sloveniji jih na teden ulovimo po sto, medtem ko je na Primorskem ta faktor 800 na teden. Tam je populacija bistveno večja, ker je ta vrsta stenice k nam prišča iz Italije. Severovzhod tako pravzaprav še 'čaka' na škodo, ki jo marmorirana smrdljivka že povzroča tam," opozarja Miklavc. Vabo za metodo množičnega ulova si sicer povsem preprosto lahko izdela vsak sam doma. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je pripravil video predstavitev, kako pripraviti 'past':

Miklavc priporoča postavitev pasti pomladi in jeseni, ob robu nasada. "S tem se privabi precejšnje število stenic, ki se tam ulovijo in posledično ne povzročajo škode. V videu je to sicer prikazano na primeru 1000-litrskega soda, se pa lahko past naredi iz manjšega vedra, treba je samo kupiti ta feromon," pravi.

Toliko smrdljivk pa je s pomočjo takšne vabe ujel Bogomir Dreier. FOTO: Bogomir Dreier icon-expand

Tujerodna polonica 'ušla izpod nadzora'

Druga nadloga, ki domala 'leze iz vsakega kota', pa so azijske harlekinske polonice, imenovane tudi harlekinke. Te so prišle – kot že ime pove – iz Azije. Kot pomemben plenilec uši so bile za potrebe biotičnega varstva v rastlinjakih načrtno najprej prenesene v Ameriko, potem še v Evropo. "Uporabljale so se za nemene zatiranja listnih uših v rastlinjakih v zahodni Evropi, od tam pa se je ta polonica razširila po celotni celini," pravi Miklavc. Tudi ta žuželka je zelo invazivna in ima izjemno velik potencial prerazmnožitve, s svojo številčnostjo pa izpodriva domorodne vrste. "Ta polonica je v prvi vrsti plenilec, ki se hrani z listnimi ušmi in tudi nekaterimi vrstami pršic, ko te 'hrane' zmanjka, pa se lahko prehranjuje tudi z drugimi vrstami polonic in zmanjša njihovo številčnost," razlaga. Miklavc sicer pravi, da na pridelkih zaradi njih sicer ne opažajo tolikšne škode kot v primeru smrdljivk. "Pogosto na območjih, kjer pride do njihove prerazmnožitve in kjer se prehranjujejo z listnimi ušmi ali s krvavo ušjo, opažamo, da se ličinke teh polonic zabubijo na plodovih, bubne zibelke pa povzročajo poškodbe na kožici plodov. In na takšnem plodu je, čeprav lahko doraste povsem normalne oblike, videti majhno poškodbo in ne sodi več v prvi razred."

Pri marmorirani smrdljivki je škoda na plodovih bistveno večja – tam kot posledica sesanja nastane nekakšno 'plutovinasto' tkivo, poškodbe so podobne kot pri grenki pegavosti (pomanjkanju kalcija), takšen plod pa sodi v industrijo. Jože Miklavc, vodja oddelka za Varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor

Spremenila prehranjevalne navade

Da se ta žuželka lahko hrani tudi z rastlinskimi organi, na primer plodovi pri sadju, kar ni bila njena navada v domovini, od koder izvira, je nedavno presenetilo tudi raziskovalce. "Kaže na možne negativne učinke biotičnega varstva, kjer tujerodni organizem naselimo v naše okolje, ne moremo pa popolnoma predvideti njegovega obnašanja," pa ob tem ponazarja Lešnik. Po njegovem gre tako za večplastne učinke: je pozitivna s stališča biotičnega varstva, ker zatira uši, negativna pa, ker se hrani s plodovi določenih kmetijskih pridelkov in povzroča na njih škodo.

Azijska harlekinska polonica se je v Evropo – kot že ime pove – preselila iz Azije. Snovi, ki jih izloči, pa so za zdravje škodljive – če se jih na ’ujame’ med stiskanjem grozdja, je takšno vino nato oporečno. FOTO: Profimedia icon-expand