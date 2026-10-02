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Smrt 37-letnika po intervenciji na Čopovi: pred sodnika šest policistov

Ljubljana, 02. 10. 2026 11.27 pred 33 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Policisti stojijo na Čopovi

Skoraj dve leti po smrti 37-letnika po policijski intervenciji na Čopovi ulici se je na ljubljanskem okrožnem sodišču začel predobravnavni narok za policiste, vpletene v tragični incident. Tožilstvo enemu od policistov očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ostalim pa opustitev pomoči.

Šest policistov se na sodišču izreka o krivdi za smrt 37-letnega občana po policijski intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, ki se je odvila 8. decembra 2024.

V obtožnici med drugim piše, da je policist, obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti, pokojnega približno minuto in pol davil. Tehnike pa, kot mu očitajo, ni izvedel pravilno in je s pritiskanjem na vratno žilo in grlo povzročil stisk vratnih ven in posledično onemogočil odtok krvi iz glave ter povzročil zaporo dihalnih poti.

Petim drugim policistom pa tožilstvo očita opustitev pomoči.

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Minuli mesec smo v oddaji 24UR objavili posnetek telesne kamere, ki prikazuje, kako so policisti moškega s silo zadrževali na tleh, nato pa ga več minut pustili negibnega ležati brez pomoči.

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge je v strokovnem nadzoru ugotovil več nepravilnosti; med drugim, da so policisti uporabili nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno silo ter opustili takojšnje nudenje prve pomoči.

Vzporedno s kazenskim postopkom se je odprlo tudi vprašanje odgovornosti znotraj Policije. Disciplinski postopek zoper šest policistov je bil uveden šele aprila letos, skoraj leto in pol po dogodku, nato pa dva meseca pozneje ustavljen zaradi zastaranja.

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