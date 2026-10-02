Smrt 37-letnika po intervenciji na Čopovi: pred sodnika šest policistov

Šest policistov se na sodišču izreka o krivdi za smrt 37-letnega občana po policijski intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, ki se je odvila 8. decembra 2024.

V obtožnici med drugim piše, da je policist, obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti, pokojnega približno minuto in pol davil. Tehnike pa, kot mu očitajo, ni izvedel pravilno in je s pritiskanjem na vratno žilo in grlo povzročil stisk vratnih ven in posledično onemogočil odtok krvi iz glave ter povzročil zaporo dihalnih poti.

Petim drugim policistom pa tožilstvo očita opustitev pomoči.